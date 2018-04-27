İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde...

Olay saat 09.00 sıralarında Ünalan mahallesi Kıvılcım Sokak üzerinde bulunan Necmiye Güniz İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Daha önce kavga eden iki öğrenci dün bir kez daha kavga edince akşam durum velilerine bildirildi. Bu sabah da okula gelen öğrenci velileri bahçede tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet Şah Taşkesen (36), Suriye vatandaşı İsmail Emin’i göğüs kafesinin altından bıçakladı.

BÜYÜK KORKU VE PANİK YAŞANDI

Kavga sırasında okul bahçesindeki öğrenciler arasında büyük korku yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İsmail Emin, ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gelen polis ekipleri Muhammet Şah Taşkesen’i yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen İsmail Emin’in kardeşleri Fatih Emin’i ve Mecit Emin’i de gözaltına alarak Doğancılar Polis Merkezi'ne götürdü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.