Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde...

    İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde...

    Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL,(DHA)
    27.04.2018 - 14:40 | Son Güncelleme:

    İstanbul Üsküdar’da daha önce çocukları kavga eden veliler arasında kavga çıktı. Okul bahçesinde öğrencilerin gözleri önündeki kavgada velilerden biri bıçakla yaralandı.

    Olay saat 09.00 sıralarında Ünalan mahallesi Kıvılcım Sokak üzerinde bulunan Necmiye Güniz İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Daha önce kavga eden iki öğrenci dün bir kez daha kavga edince akşam durum velilerine bildirildi. Bu sabah da okula gelen öğrenci velileri bahçede tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet Şah Taşkesen (36), Suriye vatandaşı İsmail Emin’i göğüs kafesinin altından bıçakladı.

    BÜYÜK KORKU VE PANİK YAŞANDI

    Kavga sırasında okul bahçesindeki öğrenciler arasında büyük korku yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İsmail Emin, ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gelen polis ekipleri Muhammet Şah Taşkesen’i yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen İsmail Emin’in kardeşleri Fatih Emin’i ve Mecit Emin’i de gözaltına alarak Doğancılar Polis Merkezi'ne götürdü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

    Etiketler: istanbul , bıçaklı kavga , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri