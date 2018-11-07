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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.11.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

İstanbul’da nefes kesen operasyon 

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İstanbul, Sütlüce’de torbacıların zula olarak kullandığı bir eve operasyon düzenleyen narkotimler, kapısı koçbaşıyla kırılmayan daireye bu kez penceresinden girdi. Nefes kesen operasyonda evi didik didik arayan polis, yüklü miktarda kokain ve “skunk” diye tabir edilen ot esrar ile kalem kalem yazılmış “torbacı defteri” ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 torbacıdan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İstanbul’da torbacılara adeta savaş açan ve operasyon üstüne operasyon düzenleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu’nda bir evde uyuşturucu madde depolandığı ve satıldığı bilgisine ulaştı. Daireye yönelik bir süre fiziki ve teknik takip yapan narkotimler, torbacıların adresi “zula evi” olarak kullandıklarını tespit etti. Takiplerin ardından operasyon için düğmeye basan tim, hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçti. Operasyon kapsamında narkotik polisi, Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Murat Sokak üzerindeki önceden belirlenen binaya girdi. 

Zula evine pencereden tırmanarak girdiler 

Daireyi tespit eden tim, uyarıların ardından açılmayan kapıya koçbaşıyla vurmaya başladı. Dakikalarca kapıyı kırmaya çalışan polis, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri imha etmesine karşın dairenin penceresine tırmandı. İçeriye giren narkotimler, vakit kaybetmeden arama yapmaya başladı. Evi didik didik arayan polis, çeşitli yerlere gizlenmiş yüklü miktarda toz kokain ele geçirdi. Detaylı aramaya devam eden tim, dolabın içerisinde koli bandı ile paketlenmiş “skunk” diye tabir edilen ot esrar ele geçirdi. Bulunan maddelere narkotik polisi tarafından el konuldu. 

Kalem kalem yazılmış “torbacı defteri” ele geçirildi 

Aramalar kapsamında evde yaşayan torbacıların da kimliklerini belirleyen narkotimler, kalem kalem yazılmış bir de “torbacı defteri” buldu. Defteri inceleyen polis, torbacıların sayfalarca alacak-verecek ticaretini yazdıklarını tespit etti. Defter de inceleme yapmak üzere alınırken, evde bulunan hassas terazi, amonyağa da el konuldu. Operasyonun ardından yaklaşık 1 saat sonra ise torbacılar Kerem B. ve Murat Ç. eve geldi. Evde fener ile arama yaptıkları öğrenilen şahıslar, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 

Torbacılar tutuklanarak cezaevine gönderildi 

Öte yandan operasyon kapsamında narkotimler, şahıslarla bağlantılı olduğu düşünülen başka bir eve de anlık operasyon düzenledi. Tarlabaşı Çukur Sokak’taki bir iş yerine baskın yapan polis, uyuşturucu madde ticaretinden kazanılan 15 bin 280 liraya el koyarken, Turan K.’yi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 torbacı şubede sorgulanarak ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Torbacılardan Kerem B. ve Murat Ç. “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Turan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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