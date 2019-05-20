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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
20.05.2019 - 19:17, Son Güncelleme:

İstanbul'da nefes kesen anlar! Polisin hamlesi şüphelileri şaşkına çevirdi

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Sancaktepe’de polis, otomobillerine binerek kaçmaya çalışan şüpheli 2 kardeşi yakalamak için aracın ön kapı camından içeri atladı. Diğer polislerin çabalarına rağmen içinde bir polis olduğu halde araçlarını sürerek bir süre kaçmayı başaran 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil önleyici ekipleri, muameleci olarak iş takibi yaptıkları araç muayene istasyonunda, silahlı ve bıçaklı kavga olaylarının failleri oldukları tespit edilen 2 kardeşi takibe aldı. M.A.’nın cezaevi firarisi olduğu ve kardeşi E.N. ile birlikte, farklı suçlardan çok sayıda poliste kayıtları bulunduğu belirlendi.

Polis, muayene operasyonu girişinde otomobilleriyle bekleyen M.A.yı yakalamak için harekete geçti. Polisleri fark eden M.A., otomobili sürerek kaçmaya başladı. Bu sırada polislerden bir otomobilin ön kapı camından içeri atladı. Bu sırada şüpheli kardeşi E.N. de otomobile bindi. Diğer polislerin tüm durdurma çabalarına karşın şüpheliler, içinde bir polis olduğu halde araçlarıyla kaçmaya başladı.

Diğer polisler ile yaşadıkları kovalamaca sonucu şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

POLİSİN CAMDAN ATLAMA VE ŞÜPHELİLERİN KAÇMA ANI KAMERADA

Olay anı saniye saniya güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir polisin otomobilin ön kapı camında içeri atladığı, diğer şüphelinin de otomobile bindiği ve polislerin çevrelediği otomobilin hızla olay yerinde uzaklaştığı görülüyor. Ardından diğer polislerin kendi araçlarına binerek şüphelilerin arkasından gittikleri kameraya yansıyor.

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