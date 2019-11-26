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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
26.11.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

İstanbul’da narkotik operasyonunda torbacıdan şoke eden itiraflar

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İstanbul’da narkotik operasyonunda torbacıdan şoke eden itiraflar

İstanbul Fatih’te narkotimlerin yatakta yakaladığı torbacının üstünden uyuşturucu fışkırdı. Operasyonda anahtar görünümlü suikast silahı ele geçirildi.

Fatih’te zehir tacirlerinin evine özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen narkotimler, bir torbacıyı yatakta uyurken kıskıvrak yakaladı. Neye uğradığını şaşıran torbacının itirafları polisi şoke ederken, üzerinden ise çok miktarda satışa hazır “skunk” maddesi ele geçirildi. Ayrıca başka bir şahsın evinde ise anahtar görünümlü suikast silahı bulundu.

İstanbul’da başarılı operasyonlara imza atan ve hız kesmeden devam Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Fatih’te çok sayıda adreste uyuşturucu madde depolandığı ve “torbacı” diye tabir edilen sokak satıcılarının ticareti yaptığına dair bilgiye ulaştı. Bu kapsamda çalışma başlatan polis, aylar süren fiziki ve teknik takip sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen narkotimler, hazırlıklarını tamamlayarak operasyon için düğmeye bastı. Şafak vakti çok sayıda adrese özel hareket polisi ve polis helikopterinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen narkotimler, baskın yaptığı evlerdeki çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

YATAKTA YAKALANAN TORBACIDAN UYUŞTURUCU FIŞKIRDI

Operasyonlar kapsamında Fatih Aksaray Daruşşifa Sokak üzerinde de bir adrese giren polis, yatak odasına girdiğinde şüphelinin uyuduğunu gördü. Neye uğradığını şaşıran şahsı yataktan kaldıran narkotimler, üst araması yaptığında çok miktarda satışa hazır “skunk” maddesi ele geçirdi. Şahsın üstü arandığı esnada polise, “geçtiğimiz sene Elazığ’dan 5 kilogram uyuşturucu getirirken yakalandım” diyerek itirafta bulunması şoke etti. Polis üzerinden çıkan maddeleri de tanımlayan torbacı Ali B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul’da narkotik operasyonunda torbacıdan şoke eden itiraflar

ANAHTAR GÖRÜNÜMLÜ SUİKAST SİLAHI BULUNDU

Operasyonlar kapsamında Karagümrük’te de bir eve baskın yapan narkotimler, evde yaptığı aramalarda halının altına gizlenmiş anahtar görünümlü suikast silahı ele geçirdi. Evde aramalara devam eden polis, silah yapımında kullanılan malzemeler ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan şişeler de buldu. Aramaların ardından şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

40 TORBACI GÖZALTINDA

Öte yandan şafak vakti başlayan Fatih merkezli Beyoğlu, Avcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi’de gerçekleştirilen yaklaşık 300 polisin katıldığı ve 50 adresin girildiği operasyonlar kapsamında 40 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan ve ele geçirilen malzemeler emniyete götürüldü. Özel harekat polisi ve havadan da polis helikopterinin destek verdiği operasyonların artarak devam edeceği öğrenildi.

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