İstanbul’da 7 ilçede narkotik operasyonu: Gözaltılar var

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul’da 7 ilçede narkotik operasyonu: Gözaltılar var
GeriGündem İstanbul’da 7 ilçede narkotik operasyonu: Gözaltılar var
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
03.08.2018 - 07:02, Son Güncelleme:

İstanbul’da 7 ilçede narkotik operasyonu: Gözaltılar var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul’da 7 ilçede narkotik operasyonu: Gözaltılar var

İSTANBUL Narkotik Polisi, şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 7 ilçede eş zamanlı yapılan baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 adet silah ile çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği tarafından Avcılar, Kağıthane, Üsküdar, Bağcılar, Ataşehir, Fatih ve Kartal ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere saat 05.00 sıralarında baskın yapıldı. Operasyonlara Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Yapılan baskınlarda açılmayan kapılar koçbaşları ile kırılarak adreslere girildi.

İstanbul’da 7 ilçede narkotik operasyonu: Gözaltılar var
UYUŞTURUCU MADDEYİ KLOZETE DÖKERKEN YAKALANDILAR

Avcılar’da bir adrese giren polisleri karşısında gören uyuşturucu satıcıları evde bulunan uyuşturucu maddeyi klozete dökerken yakalandı. Ancak ekipler evde yaptığı aramada klozette atılan uyuşturucu maddeyi buldu.

İstanbul’da 7 ilçede narkotik operasyonu: Gözaltılar var
FATİH’TE YAPILAN BASKINDA İKİ ADET POMPALI TÜFEK VE FİŞEKLER YAKALANDI

Polisin Fatih ilçesinde yaptığı baskında ise binanın girişinde merdivenin altına saklanmış pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen evde narkotik köpeğinin araması ise devam ediyor. Evde bulunan iki kişi de polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul’da 7 ilçede narkotik operasyonu: Gözaltılar var
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

7 ilçede eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda 5 silah, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen bir miktar para ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda ayrıca 8 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

İstanbul’da 7 ilçede narkotik operasyonu: Gözaltılar var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yazar Lale Müldür koruma istedi. İddia: Tehdit ve şantaj

Aileler dikkat! Son kurban 18 yaşındaki Kemal oldu

Gaziantep'te 9 yaşındaki Suriyeli Ahmet kayıp...

Bandırma'da limanda yangın