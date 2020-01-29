MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da muhteşem görüntü! Gün doğumu gözyüzünü kızıla boyadı
GeriGündem İstanbul'da muhteşem görüntü! Gün doğumu gözyüzünü kızıla boyadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 09:48,Son Güncelleme:/

İstanbul'da muhteşem görüntü! Gün doğumu gözyüzünü kızıla boyadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da muhteşem görüntü! Gün doğumu gözyüzünü kızıla boyadı

İstanbul'da gün doğumuyla ortaya çıkan manzara mest etti.

İstanbul'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti.

İstanbulda muhteşem görüntü Gün doğumu gözyüzünü kızıla boyadı

Yenikapı sahilinde güneşinin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan renk cümbüşü görsele şölene döndü, kartpostallık görüntüler oluştu.

İstanbulda muhteşem görüntü Gün doğumu gözyüzünü kızıla boyadı

Bazı vatandaşlar manzarada fotoğraf çektirirken bazıları ise spor yaptı.

İstanbulda muhteşem görüntü Gün doğumu gözyüzünü kızıla boyadı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle