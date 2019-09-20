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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.09.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

İstanbul’da motosikletli magandaların "yok artık" dedirttiği anlar kamerada

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İstanbul’da motosikletli magandaların "yok artık" dedirttiği anlar kamerada

İstanbul'da bir kez daha sahneye çıkan motosikletli magandalar yine trafikte terör estirdi

İstanbul Zeytinburnu sahil yolunda seyreden sürücüler, bir magandanın motosikletin üstüne yatarak kullandığını görünce şoke oldu. Harbiye’de de başka bir maganda benzin deposuna oturup ellerini bırakırken, bir diğeri ise Haliç Köprüsü'nde tek tekerlek üstünde trafiği tehlikeye düşürdü. Magandalar o anları sosyal medyadan paylaştı.
İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Zeytinburnu sahil yolu Kennedy Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde motosikletli bir maganda, trafikte seyretmeye başladı. Bir süre sonra genç, motosikletin üstüne yatarak kilometrelerce seyretti. Sürücülerin şoke olduğu o anları kaydeden arkadaşı sosyal medyada yayınladı. Şişli Harbiye Vali Konağı Caddesi üzerinde geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde seyreden başka bir maganda ise, benzin deposunun üzerine oturduktan sonra ellerini gidondan çekerek seyretti. Maganda bir de o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.

TEK TEKER TERÖRÜ!

Son olarak Haliç Köprüsü Edirne istikametinde geçtiğimiz Cuma günü gece saatlerinde seyreden motosikletli başka bir maganda ise, araçların arasında tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Metrelerce bu şekilde giderek terör estiren maganda trafiği tehlikeye düşürdü. Şov uğruna akrobatik hareketler yapan motosikletli, hem kendi hem de sürücülerin canını dakikalarca tehlikeye attı. Maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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