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    İstanbul'da motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar...

    İHA
    11.05.2018 - 09:23 | Son Güncelleme:

    İstanbul Başakşehir’de seyir halindeki motosikletli yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda düşerek ölümden döndü. Sürücünün araçların altında kalmaktan son anda kurtulduğu o anlar kameralara yansıdı.

    Kaza, geçtiğimiz Pazar günü saat 13.30 sıralarında Başakşehir Atatürk Olimpiyat Parkı Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan 59 PA 147 plakalı motosikletin sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklet ve sürücüsü yerde metrelerce sürüklendi. Sürücünün seyir halindeki araçların altında kalmaktan son anda kurtulduğu o anlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Kaza sonucu motosiklet sürücü yara almadan kurtuldu. Araçtaki sürücüler ise motosikletlinin düştüğünü fark ederek durdu. Çevredeki motosiklet sürücülerinin yardımıyla sürücü ve motosikleti yol kenarına alındı. Kaza nedeniyle yol üzerinde trafik bir süreliğine durdu.

    İstanbulda motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar...

    Etiketler: gündem
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