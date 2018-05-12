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    İstanbul'da milyonluk soygun yaptılar, Yunanistan’a kaçarken yakalandılar

    Engin ÖZMEN/EDİRNE (DHA)
    12.05.2018 - 15:19 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL’da bir kuyumcu kuryesinin önünü keserek 1 milyon 200 bin lira gasp ettikleri önü sürülen 2 şüpheli, Edirne’de Yunanistan’a kaçarken yakalandı.

    Edirne 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı Hudut Kartalları ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırda yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen 2 kişiyi yakaladı. Yapılan kontrollerinde şüphelilerin, geçen hafta İstanbul’da önünü kestikleri kuryenin taşıdığı 1 milyon 200 bin lirayı gasp ederek kaçtığı belirlenen Adem B. ve Yahya D. olduğu ortaya çıktı.

    İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden gelecek ekiplere teslim edileceği belirtildi.

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    Etiketler: soyguncu , gündem
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