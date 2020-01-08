İstanbul’da metrekareye 100 kg yağış düştü

Olaylarda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre 09.30’da yoğunluk yüzde 63’e ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şehrin birçok noktasında metrekareye 100 kilogram civarında yağış düştü. Yağmur nedeniyle 61 ayrı noktada göllenme ve su baskını oluşurken, 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü. Rüzgâr nedeniyle 128 ağaç yıkılırken 8 araç da hasar gördü. Barajlardaki doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 4 artarak yüzde 43.77´ye ulaştı. En yüksek rüzgâr hızları Kartal Aydos 104.4 km/s, Beykoz Anadolufeneri 97.7km/s, YSS Köprüsü 92.1km/s olarak ölçüldü.