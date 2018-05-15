Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul'da lüks villada milyonluk soygun!

    İstanbul'da lüks villada milyonluk soygun!

    Hürriyet Haber
    15.05.2018 - 05:50 | Son Güncelleme:

    Bahçeşehir'de, bir villada 200 bin liralık ziynet eşyası ve 1.5 milyon lira değerinde iki aracı anahtarları ile çalan evin görevlisi gözaltına alındı.

    Ümmü Gülsüm Karahan'a ait villada çalışan Türkmen uyruklu kadın, sevgilisiyle plan yaparak evde bulunan yaklaşık 200 bin liralık ziynet eşyası ile 1.5 milyon değerinde 2 aracı anahtarları ile çaldı. Sevgili çalıntı araba ve ziynet eşyaları ile evden ayrıldı.

    Akşam eve gelen villa sahibi Karahan, evinin soyulduğunu fark etti ve Türkmen görevliyi çağırarak ziynet eşyalarının ve araç anahtarlarının yerinde olmadığını belirtti. Baskı üzerine, sevgiliyle birlikte olayı gerçekleştirdiğini kabul eden kadın görevli, olay yerine gelen polislere teslim edildi. Ziynet eşyaları ve araçlarla kaçan sevgili aranıyor. Sabah

    Etiketler: Bahçeşehir , soygun , HABER , haberler , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri