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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İstanbul (DHA)
12.12.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

İstanbul'da lüks rezidansta dehşet! Bavul içinde kadın cesedi bulundu

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İstanbul'da lüks rezidansta dehşet! Bavul içinde kadın cesedi bulundu

İstanbul Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu.

Olay, Cevizli Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. (29) sevgilisi olduğu belirtilen Didem Mengü'yü (30) kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü.

Abdulselam G. cesedi bavula koydu. Mengü'nün cesedinin bulunduğu bavulu iki gün dairede tutan Abdulselam G. dün akşam saatlerinde polise teslim oldu. Didem Mengü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Abdulselam G. 'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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