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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.07.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

İstanbul’da lüks otomobille terör estiren maganda şarkıcı çıktı

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İstanbul’un çeşitli noktalarında lüks otomobille cadde ve sokaklarda “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak trafikte terör estiren 2 maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konularak 10 bin 20 lira idari para cezası kesilen ve birinin aracı trafikten men edilen magandalar, 2 yıla kadar hapisle yargılanacak. Ayrıca magandalardan birinin şarkıcı olduğu, çıkarttığı single parçanın kısa sürede 1 milyon defa izlendiği öğrenildi. Şarkının klibinde ise trafikte daha önceden suç işleyen ve birkaç ay hapis yattıktan sonra tahliye edilen Harun T. ile yaklaşık 8 ay önce Kağıthane-Bomonti Tünelini trafiğe kapatmasından dolayı yargılanan Ünal T. olduğu öğrenildi.

İstanbul Bağcılar'da işlek bir caddede ortaya çıkan lüks otomobilli maganda, akşam saatlerinde trafik aktığı esnada dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapmıştı. Cadde ve sokaklarda adeta terör estirerek trafiğin tehlikeye düşüren maganda, o anları kaydettirip sosyal medyada yayınlamıştı. Ataşehir'de başka bir lüks otomobilli maganda ise kameralara dönüp “Senin için dönüyorum” diyerek kavşakta yanlama yapmış, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atarak ortalığı da siyah dumana boğmuştu.

Ehliyetleri ve birinin aracı 60 gün süreyle men edildi

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında görüntüleri incelemeye alan polis, Bağcılar’da yanlama yapan 34 KZU 01 plakalı lüks otomobili ve sürücüsünün de Cüneyt K. olduğunu tespit etti. Polis yine Ataşehir’de kavşakta 34 GAM 16 plakalı lüks otomobille yanlama yapan maganda Bektaş T. de sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

Şubeye götürülen sürücülere burada, “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el frenin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönün değiştirilmesi (drift) veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesinden toplamda 10 bin 20 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken Cüneyt K.’nın aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Şarkıcı olduğu ortaya çıktı

Öte yandan lüks otomobili trafikten 60 gün süreyle men edilen ve sürücü belgesine 60 gün el konulan maganda Cüneyt K.’nın şarkıcı olduğu ortaya çıktı. Daha önce İstanbul’un çeşitli noktalarında defalarca yanlama hareketi yaptığı ve trafikte “makas” attığı bilgisine ulaşılan şahsın “single” bir parça yaptığı, parçaya klip çektiği ve sosyal medyada 1 milyondan fazla tıklandığı ortaya çıktı. Şarkının klibinde ise trafikte daha önceden suç işleyen ve birkaç ay hapis yattıktan sonra tahliye edilen Harun T. ile yaklaşık 8 ay önce Kağıthane-Bomonti Tünelini trafiğe kapatmasından dolayı yargılanan Ünal T. olduğu öğrenildi.

10 bin 20 lira idari para cezası kesildi

Öte yandan sürücü belgesi geri alınan sürücüler, belgelerinin geri alma süresi dolduğunda, sürücü belgelerini teslim alabilmek için “psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığını” belgelemek zorunda kalacaklar.

Şubede işlemleri tamamlanan Cüneyt K., “Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Bağcılar Yüzyıl Polis Merkezi Amirliğine, Bektaş T. ise, Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezine Amirliğine teslim edildi.

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