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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.08.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz

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İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz

İstanbul'da Kurban Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. İETT, vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kurban kesim alanlarına rahat ulaşım için seferler düzenleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için gerekli önlemlerin alındığı belirtilerek, ulaşımda ve kurban vecibesinin yerine getirilmesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilgili ekiplerin bayram boyunca 7/24 görev başında olacağı aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, AK Parti ve CHP gruplarının ortak önergesiyle 11 Temmuz'da oy birliğiyle Kurban Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kentteki toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesinin karara bağlandığı hatırlatılan açıklamada, karar kapsamında, 11-14 Ağustos tarihlerindeki Kurban Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği ifade edildi.

Açıklamada, yolcuların, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz bineceği kaydedilen açıklamada, ücret bedellerinin tamamının Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden karşılanacağı vurgulandı.

Bugünlerde toplu taşımaya ek seferlerin de konulacağına yer verilen açıklamada, "Uygulama, İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları vapurları, özel deniz yolu toplu ulaşım motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği tramvay, metro, füniküler, tünel ve teleferik hatlarında geçerli olacak." ifadeleri kullanıldı.

Kurban kesim alanlarına sefer düzenlenecek

Açıklamada, İETT'nin de Avrupa ve Anadolu yakalarında oluşturduğu kurban satış ve kesim alanlarına rahat ulaşım için bu noktalarından geçen hatlar oluşturduğu aktarılarak, Avrupa Yakası'nda Kayaşehir/Başakşehir, Yeşilkent/Avcılar, Alibeyköy/Eyüpsultan, Çakmaklı/Büyükçekmece, Kestanelik/Çataca'dan, Anadolu Yakası'nda ise Ferhatpaşa/Ataşehir, Paşaköy/Sancaktepe ve Kurnaköy/Pendik kurban kesim alanına seferler düzenleneceği bildirildi.

 

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