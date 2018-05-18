Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul'da Kudüs zirvesi

    İstanbul'da Kudüs zirvesi

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    18.05.2018 - 01:20 | Son Güncelleme:

    İSLAM İşbirliği Teşkilatı (İİT), Gazze’deki katliamın ardından ABD ve İsrail’e karşı atılacak adımları görüşmek üzere bugün İstanbul’da olağanüstü toplanıyor. Zirve sonuç bildirgesinde Doğu Kudüs’ün Filistin’in işgal altındaki başkenti olarak tanınması, BM’nin derhal harekete geçmesi, İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması yönünde güçlü mesajlar olması bekleniyor.

    Gazze’deki İsrail katliamının ardından Filistin diplomasisi başlatan Erdoğan, bugün İİT Dönem Başkanı sıfatıyla İslam dünyası liderleriyle İstanbul’da bir araya gelecek. Zirvede Filistin konusunda dünyaya önemli mesajlar verilmesi planlanıyor. Zirveye liderler düzeyinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El-Cebir Es-Sabah, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Katar Emiri Tamim Bin Hamad Al Tani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir katılacak. Diğer ülkelerin zirvede hükümet başkanı ve temsilci düzeyinde yer alacağı öğrenildi.

    DÜNYAYA ÇAĞRI YAPILACAK

    Zirvenin ardından yayınlanacak sonuç bildirgesinde İslam dünyasının Filistin mücadelesinin yanında olduğuna, Doğu Kudüs’ün Filistin’in işgal altındaki başkenti olarak tanınmasına, Filistin’de İsrail zulmünün sona erdirilmesine, BM ve uluslararası toplumun acilen harekete geçmesine ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletine vurgu yapılması öngörülüyor.
    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında BM Filistin Mülteciler Yüksek Komiseri Pierre Krahenbühl’le görüşmesinde gündeme gelen Filistinli mülteciler için başlatılan ve Ramazan boyunca sürmesi planlanan yardım kampanyası için liderlerden destek isteyecek.

    İstanbulda Kudüs zirvesi

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani - Ürdün Kralı 2. Abdullah - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El-Cebir Es-Sabah

    KALIN: HERKESİN ORTAK MESELESİ

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, zirvede ABD’nin uluslararası hukuku ihlal ederek büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını uygulaması ve bu bağlamda Gazze’de barışçıl gösteri yapan masum Filistinlilerin katledilmesiyle ortaya çıkan vahim gelişmelerin ele alınacağını açıkladı. İsrail işgali ve Filistin meselesinin hukuk ve adalete inanan herkesin ortak meselesi olduğunu dile getiren Kalın, zirvede Filistin’de yaşanan zulmün sona erdirilmesi için dünya kamuoyunun harekete geçirilmesi yönünde atılacak adımların da gündeme geleceğini açıkladı. İİT Olağanüstü Zirvesi son olarak 2017 yılında ABD’nin elçiliğini Kudüs’e taşıma kararının ardından yine İstanbul’da toplanmıştı. Erdoğan, zirveden önce ise Yenikapı’da ‘Zulme Karşı Duruş Mitingi’ne katılacak. Mitingde Filistin için dayanışma mesajı verilirken dünyaya da acilen zulme karşı ortak tavır çağrısı yapılacak. 

    Üçlü Kudüs planıÜçlü Kudüs planı

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (17.05.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: gazetehaberleri , İTT , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri