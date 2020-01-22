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DHA
Haber Giriş: 22.01.2020 - 20:50,Son Güncelleme:/

İstanbul'da korkutan yangın

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Esenyurt’ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 3 işçi dumandan etkilendi.

Esenyurt, Fatih Mahallesi 860 Sokakta bulunan mobilya imalathanesinde saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı yangında imalathanede bulunan 3 işçi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri işçileri tahliye ederek, sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İmalathanedeki yangın ise ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.

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