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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.02.2019 - 18:48, Son Güncelleme:

İstanbul'da korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

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İstanbul'da korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Silivri'de bir tekstil fabrikasının depo kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri fabrikanın dış cephesinde bulunan çelik kepenkleri keserek ve camları kırarak yangına müdahale ediyor.

Silivri Alipaşa yolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, olay yerine Silivri, Çatalca, Mimarsinan, Selimpaşa, Gümüşyaka ve Çanta itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın dış cephesi çelik kepenkler ile kaplı olduğu için yangının çıkış noktasına ulaşmakta güçlük çeken ekipler, çelik kepenkleri keserek ve camları kırarak yangına müdahale ediyor. Fabrikayı tamamen kaplayan yoğun dumandan zehirlenmemek için itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sırasında oksijen tüpleri kullanıyor.

Olay yerine gelen Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Güngör Kırarslan çalışmaları yakından takip ediyor.

İstanbulda korkutan yangın Çok sayıda ekip sevk edildi

Öte yandan, fabrikada çalışan işçilerin yangın çıktığı ilk anda tahliye edildiği, yangın nedeniyle ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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