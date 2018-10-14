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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
14.10.2018 - 08:57, Son Güncelleme:

İstanbul’da korkutan patlama! Alev alev yandı

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İstanbul’da korkutan patlama! Alev alev yandı

İstanbul Bahçelievler’de bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama gerçekleşti. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıkarken, iş yeri kullanılamaz hale gelirken patlamada iki kişi ise yaralandı.

Olay, 05.00 saatlerinde Bahçelievler, Yenigün Mahallesi Bağcılar caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir lokantada henüz nedeni bilinmeyen bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından, iş yerinde yangın çıktı. Patlama sonrası çevrede ki vatandaşlar büyük bir panik ile itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alev yanan iş yerine müdahale etti. 

İş yeri alev alev yandı 

Patlama sonrası iş yerinde yangın çıktı. itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş yerinin bulunduğu apartmandaki vatandaşları binadan tahliye etti. 
İki kişi yaralandı 

Patlamanın ardından cadde üzerinde yürüyen iki vatandaş, lokantadan sıçrayan parçaların isabet etmesi ile yaralandı. Yaralanan vatandaşlar, çevrede ki hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

“Bir ses duyduk ve bina titredi” 

İş yerinin bulunduğu apartmanda ikamet eden Serkan Eski, bir anda bir ses duyduklarını ve binanın titrediğini belirterek, “Bir anda gece ses duyduk. Bir anda bina titredi komşu kapıya vurdu. Hemen dışarı çıktık. Patlayan iş yerine baktık alevler yükselmeye başladı, hemen itfaiye ekiplerine bildirdik. Dükkanın kepengi fırlamış, yoldan geçen iki vatandaş yaralanmış. Burayı bir duman bastı göz gözü görmedi. Yaralı vatandaşlar hastaneye götürüldü, binada bulunan şahısları dışarıya çıkarttılar” dedi. 

Patlamanın neden meydana geldiğini araştırmak üzere olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde inceleme başlattı. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (14.10.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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