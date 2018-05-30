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    İstanbul'da korkunç olay! Koltuk altlarını kesip kafasına kurşun sıktılar

    İHA
    30.05.2018 - 13:57 | Son Güncelleme:

    Fatih’te alacak verecek davası yüzünden Iraklı kağıt toplayıcı Adwla Anwar'ın koltuk altlarını kesip kafasına kurşun sıkıldı. Anwar’ın ölümüne ilişkin ev arkadaşı Shıvan Marıwan; “Ben sigara almaya gitmiştim eve geldim arkadaşım kanlar içinde yerde yatıyordu hemen polisi aradım. Ambulans geldi ancak kurtarılamadı” dedi.

    Fatih Aksaray Yenikapı Değirmeni Sokak üzerinde yaşayan ve kağıt toplayıcılığı yapan Iraklı Adwla Anwar (22) geçtiğimiz ay evinde arkadaşı tarafından ölü bulundu.

    Anwar'ın alacak verecek davası yüzünden koltuk altlarının kesilip kafasına kurşun sıkıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Avcılar'da bulunan 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda olayla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette sorguya alındı. Sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Irak uyruklu 3 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler Nihat M., Shad R. ve Mujahid Q.'nun Anwar’ı alacakları olduğu için öldürdükleri ortaya çıktı.

    Anwar’ın beraber kaldığı ev arkadaşı polise verdiği ifadesinde; “Biz beraber kalıyorduk, Anwar’ın 4 arkadaşı geldi eve ben o sırada sigara almaya çıktım. Eve geldiğimde Anwar’ı kanlar içinde yerde yatar halde buldum. Koltuk altını kesip kafasına sıkmışlar” dedi.

    Etiketler: İstanbul , Korkunç , gündem
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