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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
28.12.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

İstanbul'da korkunç olay! ''Bana saldırsalar kesinlikle öldürürlerdi'' dedi

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İstanbul'da korkunç olay! ''Bana saldırsalar kesinlikle öldürürlerdi'' dedi

İstanbul, Eyüpsultan'da bir iş yerine giren hırsızlar, 3 dakika içerisinde 60 bin TL değerindeki demir malzemeyi çalarak kayıplara karıştı. İş yerlerini soyan şahısların çete olduğunu ve çevredeki çok sayıda imalathaneye girdiklerini iddia eden iş yeri sahipleri, hırsızların sipariş üzerine malzeme çaldıklarını da öne sürdü. Öte yandan şahısların dakikalar içinde yaptığı hırsızlık anlar ise kameralara yansıdı. 

Olay, Eyüpsultan'da bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde demir malzemeler üreten bir iş yerine gelen hırsızlar iş yerinin kapısını açmaya çalıştı. Kısa sürede kapıyı açan hırsızlar içeride bulunan hazırlanmış parçaları alarak geldikleri arabaya yükledi. Yaklaşık 3 dakikada içerideki 60 bin TL değerindeki malzemeyi geldikleri araca yükleyen hırsızlar kayıplara karıştı.

İstanbulda korkunç olay Bana saldırsalar kesinlikle öldürürlerdi dedi

İş yeri sahibi Yüksel Kaya ve esnaf arkadaşları soygunu yapanların hırsızlık şebekesi olduğunu ve birçok yerden aynı kişilerin hırsızlık yaptığını iddia etti. Hırsızların özellikle plastik, demir, iplik gibi ham madde malzemeleri çaldıklarını öne süren esnaflar, bu şebekenin sipariş üzerine malzeme çaldığını da iddia etti. 

“50-60 BİN LİRA TUTARINDAKİ MALZEMEYİ GÖTÜRÜYORLAR”
 
Aynı sitede bulunan iş yerlerinin 4-5 defa soyulduğunu söyleyen imalathane sahibi Yüksel Kaya, “Olay 2 gün önce sabah saatlerinde oldu. Sitemizin güvenlikçisi saat 07.30’da iş yerini terk ettikten sonra geliyorlar. Herhalde takip ediyorlar bir araçla geliyorlar 5-6 kişilik grup. Bunlar çete herhalde. İş yerimi zorlayıp açıyorlar. İçerideki 50-60 bin lira tutarındaki su tesisatı malzemesini, doğalgaz vanalarını alıp götürüyorlar. Bu sitemizde ilk defa olmuyor. 4-5 defa sitemiz aralıklarla soyuldu. Diğer esnaflar da bundan şikayetçi. Artık bunlar bir terörist olmuş. Bu olay küçümsenmeyecek dereceye gelmiş. Küçümsenmemesi lazım. Esnaf burada çalışamaz hale geliyor. Diğer arkadaşlar tedirgin. Canımızdan endişe ediyoruz” dedi. 
Aynı sitede iş yeri bulunan bir başka esnaf Gökşen Göktürk, diğer esnaflara da çağrıda bulundu. Çalıntı malların alınmamasını isteyen Göktürk, "Burada esnaf olarak hepimiz tedirginiz. Bugün komşumuza olan yarın da bize olur. Hepimiz teyakkuz halindeyiz ama yine de yapacak bir şeyimiz yok. Geliyorlar çok profesyonel bir şekilde işleri bitiriyorlar. Bunun için de bir çözüm bulunmasını ve bunların yakalanmasını istiyoruz. Bir de bu işlenmiş malları bizden alıyorlar mutlaka sipariş üzerine alıp götürüyorlar. Diğer esnaflar da almasınlar, esnafta duyarlı olsun bu konuda” diye konuştu. 

“BU BİR ÇETE OLAYI”

Sipariş üzerine mal çalındığını söyleyen başka bir esnaf Mustafa Uygun, bu malların başkaları tarafından alınmaması gerektiğini söyledi. Uygun, “Buradan esnaf arkadaşlarımızı da uyarıyorum. Böyle hırsızlık malları, sipariş üzerine çalınan malları kesinlikle almasın esnaf arkadaşlarımız. Bu şekilde yardım olmasın. Ekmeğimizi zar zor çıkartmak zorundayız. Ama bir çete geliyor bütün varlığımızı, kazandığımızı veriyoruz gidiyor. Çalıntı mal alınmasın. Esnaf arkadaşlarımızı da uyarıyorum buradan yani. Lütfen rica ediyorum. Bu bir çete olayı. 2-3 kişilik bir olay değil bu” şeklinde konuştu. 

“BANA SALDIRSALARDI KESİNLİKLE ÖLDÜRÜRLERDİ”

Hırsızlardan 1 dakika sonra iş yerine gelen Zihni Safi ise "Sabah 07.30 civarı alarmın çaldığını güvenlikten aradılar. Ben de koşarak geldim. Onlar 36 geçe işi bitirip çıkıyorlar ben de 37 geçe geliyorum. Gelmiş olsaydım Allah muhafaza kim bilir nelerle karşılaşacaktım. Can güvenliğimiz yok. Bunlar bir şebeke. Daha önce de başka bir yere girdiler tanıdığım insanların. Bana saldırsalardı kesinlikle ya öldürürlerdi çünkü başka çıkış noktaları yoktu. Benim geldiğim tarafa gelmeleri gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan şahısların yaptığı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şapkalı hırsızların minibüsle olay yerine geldiği, ellerindeki demirlerle kepengi açtığı ardından da dükkanda malzemeleri alıp üç dakika içinde kayıplara karıştığı görülüyor. 

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