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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.04.2019 - 21:13, Son Güncelleme:

İstanbul'da korkunç olay! 5 yaşındaki çocuk kanlar içinde bulundu

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İstanbul'da korkunç olay! 5 yaşındaki çocuk kanlar içinde bulundu

Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Kapılarının önünde baygın halde bulunan küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. İstismara uğradığı iddia edilen çocuğun Amcası Vasfi E. "Benim bugün haberim oldu. Çocuk şuan yoğun bakımda" dedi.

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde dün öğlen sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu karşıda bulunan apartman boşluğuna götürerek cinsel istismarda bulundu. Ailesi, çocuğu kanlar içinde kapının önünde bularak hemen hastaneye götürdü. Ameliyata alınan ve yoğun bakımdaki tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Durumu öğrenen mahalle sakinleri Kanarya mahallesinde yürüyüş gerçekleştirdi.

"ÇALIŞANLAR ÖĞLE YEMEĞİNE GİTTİĞİ SIRADA OLMUŞ"

Bir mahalle sakini "Dün öğle sıralarında oldu. İnşaatta çalışanların öğle yemeğine gittiği sırada olmuş. Kızı alıp götürmüş hatta yanında 5 yaşında başka bir çocuk da varmış, ona para vermiş. Çocuk da koşmuş komşulara söylemiş ’orada pislik yapıyorlar’ diye. Onlar artık bu şekil kaçmışlar. Biz bir kişi biliyoruz ama çocuk annesine iki kişi demiş. Çocuk kendisi kalkmış annesine gitmiş. Şuanda durumu kritik, babası felç oldu diye duydum. Annesi de yeni doğum yapmış durumu iyi değil. Bildiklerimiz bu kadar" dedi.

İstanbulda korkunç olay 5 yaşındaki çocuk kanlar içinde bulundu

"SİZE PARA VERECEĞİM DİYEREK ÇOCUKLARI ARKA TARAFA GÖTÜRÜYOR"

Çocuklardan birinin dayısı olduğunu söyleyen Barış Sezgin "3 çocuklardı, kız 5 yaşında, erkek çocukların biri 5, biri 6 yaşında. 3 çocuk burada oyun oynuyor. Şahıs geliyor ’size para vereceğim’ diyerek çocukları arka tarafa götürüyor. Zaten çocuklar korkudan kaçıyor. Kız çocuğunu da bildiğim kadarıyla görünmeyecek bir şekilde duvarın arkasına götürüyor. Çocuklar da çığlık atıyor. Şahıs da yukarıya doğru kaçmış" dedi.

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