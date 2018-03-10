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    İstanbul'da korkunç anlar! iki araç arasında...

    İHA
    10.03.2018 - 10:33 | Son Güncelleme:

    İstanbul'un Kartal ilçesinde araçların kırmızı ışıkta durduğu esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, yaşanan zincirleme kaza sonrası otomobille minibüs arasında kaldı.

     Olay, geçtiğimiz gün Kartal’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara başka bir aracın duramayarak çarpması sonucu oluşan zincirleme kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam minibüsle otomobilin arasında kaldı.
    Üzerine gelen otomobili gören adam neye uğradığını şaşırdı. Dizlerini tutarak acılar içinde kıvranan yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaşanan kaza anı o esnada seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

    Etiketler: istanbul , KAZA , Kartal , Trafik , Trafik kazası , gündem
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