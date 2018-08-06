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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
06.08.2018 - 10:07, Son Güncelleme:

İstanbul'da korku dolu anlar.. Minibüs terörü

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Küçükçekmece’de aniden önüne çıkan araca vurarak kontrolden çıkan aşırı süratli minibüs, yolda yürüyen yaşlı bir adama çarptı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, havada taklalar atan adamın omzu yerinden çıktı.

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 17.40 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yan sokaktaki evinden çıkan Rıfat Çiftçi (64), markete gitmek üzere yürümeye başladı. Kaldırımdan yürüyen adam bir süre sonra yola indi. Her şey normal seyrinde devam ederken, vatandaşlarında sokak üzerinde yürüdüğü esnada aşağıdan gelen aşırı süratli minibüsün önüne bir anda araç çıktı. Hızını alamayarak araca çarpan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Zikzaklar çizerek gelen minibüs, o esnada yolda yürüyen Çiftçi’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak taklalar atan yaşlı adam yere düşerek yaralandı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KOLU KIRILDI

Kaza sonrası duyan ve gören çevredeki vatandaşlar panik halde koşarak olay yerine geldi. Yaralanan Çiftçi, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Burada ilk tedavisi yapılan adam ardından İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaşlı adamın omzunun yerinden çıktığı, kolunun ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Hayati tehlikesinin olmadığın öğrenilen adamı hastanede tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

ANNELER SANİYE İLE KURTULDU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kazadan dakikalar önce bebekli kadınların aynı yoldan yürüdüğü görülüyor. Kısa bir süre sonra ise yoldan yürüyen yaşlı adam, aracın sesini duyarak arkasına bakıyor. Saniyeler sonra ise minibüs yaşlı adama çarparak kaldırıma dalıyor. Adam çarpmanın etkisiyle havalanarak taklalar attıktan sonra yere düşüyor. Kazayı duyan vatandaşlar ise panik halde koşarak olay yerine geliyor.
Kazayı gören Yüksek Özkan, “Kaza yapan araç aşağıdan geliyordu. Yan sokaktan önüne bir araç çıkıyor. İlk önce ona şiddetli bir şekilde çarpıyor. Araç bu tarafa savruluyor. Minibüs sürücüsü de o panikle kontrolü kaybediyor ve gazete standını ve yolda yürüyen adamı önüne alıyor. Adamı yaklaşık 10 metre savuruyor. Araç da kaldırıma çıkıyor. Komşum da 1 dakika ile ölümden kurtuldu. Hepimizi Allah korudu” dedi.

BİR DAKİKAYLA KURTULDU

Kazayı duyan Seyfi Kuzu ise, “Minibüs aşağıdan çok süratli bir şekilde geldi. Kaldırıma çıktı, yürüyen ağabeyi altına alıyor. Kolu kırılmış ve omzu çıkmış, hayati tehlikesi yokmuş. Arkadaşım ziyarete gitmiş ama bir sıkıntısı yokmuş. 1 dakika önce ben burada olsaydım, bizde aracın altında kalabilirdim. Kazadan hemen önce buradaydım, dükkanı kapattım işe gittim. Yoksa bizi öldürecekti. Eğer araç sol yapsa dükkanın içerisine girecekti” ifadelerini kullandı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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