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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA)
11.03.2019 - 00:46, Son Güncelleme:

İstanbul'da korku dolu anlar...

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İstanbul'da korku dolu anlar...

BEŞİKTAŞ’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Kazaya karışan araçta bulunan çocukların korkusu gözlerine yansıdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Levent Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Levent Sapağı’na gelmeden, Etiler Mahallesi tarafından, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ne iki kişi, TEM Otoyolu’ndan yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bir anda yola atlayan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerden birine otomobil çarptı.

METRELERCE SAVRULDU

Metrelerce savrulan kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan diğer kişiye de Edirne istikametine gitmekte olan Selçuk Sayar’ın kullandığı 34 PB 2333 plakalı araç çarptı. Araçlardan biri olay yerinden kaçarken, diğer sürücü Selçuk Sayar ise polisi arayarak durumu bildiridi.

YOLA BAKTIKLARINDA BİR KİŞİYE DAHA ARAÇ ÇARPTIĞINI GÖRDÜLER

Sayar’ın kullandığı otomobilde babası eşi ve çocukları bulunuyordu. Sayar ailesi, kaza yaptıktan sonra durarak polisi aradı. Araçtan indiklerinde ise, kendi çarptıkları kişinin haricinde bir kişinin daha yerde hareketsiz yattığını gördüler.

ÇARPAN ARAÇ OLAY YERİNDEN KAÇTI

İki otomobilin karıştığı kazada ölen kişiye çarpan otomobil durmayarak kaçtı. Ölen kişiye birden fazla aracın çarptığı tahmin edilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sayar’ın çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri geniş bir alana güvenlik şeridi çekti. Yaklaşık 200 metrelik alanda kaza izlerine rastlandı. Olay yeri inceleme ekipleri, yolda bulunan araç parçalarını tek tek inceledi.

KORKU GÖZLERİNE YANSIDI

Selçuk Sayar’ın kullandığı otomobilde bulunan çocukların yaşadığı korku gözlerine yansıdı. Selçuk Sayar ve ailesi, ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde yoğun trafiğe sebep oldu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açılırken, hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

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