İstanbul’da kongre çekişmesi

CHP’de 14 Aralık 2019 ile 27 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan ilçe kongreleri büyük oranda tamamlandı. İlçe kongrelerinin başlamasının ardından kulisler de hareketlendi. İlçe kongreleri sürerken gözler 37. olağan kurultayda belirleyici illerin başında gelen İstanbul’a çevrildi.

DESTEKLEDİĞİ BAZI İSİMLER KAYBETTİ

39 ilçesi olan İstanbul’da 18 ilçenin kongreleri tamamlandı. Avcılar, Ataşehir, Bahçelievler, Bağcılar, Beylükdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Sarıyer, Sultangazi, Şile, Şişli, Zeytinburnu ilçe kongrelerin tamamlanmasıyla İstanbul il başkanını belirleyecek 600 delegenin 330’u kesinleşmiş oldu. Geçen yıl yerel seçimler öncesi aday belirlenirken Kaftancıoğlu, Maltepe, Ataşehir ve Bakırköy’de mevcut belediye başkanlarıyla seçime gitme kararına tepki göstererek istifa etmiş, daha sonra yeniden görevine devam edeceğini açıklamıştı. Kaftancıoğlu’nun, Ataşehir ve Maltepe’de işaret ettiği isimler ilçelerinde seçimi kazanamadı. Aynı şekilde Sultanbeyli, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ilçelerinde de il yönetiminin desteklediği isimlerin kaybettiği ifade ediliyor. Ancak her ne kadar Kaftancıoğlu’nun desteklediği bazı isimler kaybetse de o ilçelerdeki delege yapısı önem kazanıyor. Kongrelerde belirlenen delegelerden çoğunluğunun Kaftancıoğlu’nu desteklediği ifade ediliyor. En çok delegesi olan Kadıköy ise kongresini 5 Ocak 2020’de yapacak.

2017’de yapılan kongrede İstanbul İl Başkanlığı’nı az bir oy farkla kaybeden eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat’ın, Kaftancıoğlu’na karşı çalışmaya başladığı belirtiliyor. Ancak Canpolat’ın kendi ilçesi olan Küçükçekmece’de geçen hafta yapılan kongrede delege seçilemedi.

ERDEM: GÖREV VERİLİRSE KAÇMAM

Bugüne kadar Kaftancıoğl’nun karşısında rakip olarak ifade edilen tek isim eski İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Eren Erdem. Ancak Erdem de “Adaylık çalışması içinde değilim ama görev verilirse, kaçmam yaparım. Parti üyelerinin muhteşem talebi var ve nereye gitsem yoğun ilgi gösteriyorlar. İlçe kongrelerinde seçilecek delegeler de bu talebi dillendirirse, başka bir şeye dönüşür” diyor.