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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.03.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

İstanbul'da koku paniği! Bina boşaltıldı

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İstanbul Küçükçekmece’de Basın Ekspres Yolu üzerinde bulunan bir giyim firmasından etrafa yayılan ağır koku paniğe neden oldu. Firma çalışanlarının binayı boşalttığı olayda AFAD ekipleri bina içerisinde ve çevresinde çalışma yaptı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu üzerinde bulunan bir giyim firmasında meydana geldi. İddiaya göre, giyim firmasına yakın bir noktada bulunan bir üretim fabrikasından kimyasal atık atılması şüphesi üzerine etrafa koku yayılmaya başladı. Giyim firmanın bitişiğinde bulunan dere aracılığıyla bina çevresine ve etrafına bir anda ağır bir koku yayılmaya başladı.

Durumu fark eden güvenlik görevlileri olayı AFAD, İSKİ ve polis ekiplerine bildirdi. Firma çalışanlarının büyük bir panikle kendini dışarıya attığı olayda çalışanlara maske dağıtıldı.

Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek güvenlik koridoru oluştururken İSKİ ekipleri çevredeki derede inceleme yaptı. Firmanın bulunduğu yere gelen AFAD ekipleri bina çevresinde bulunan rögarlarda ve firma içerisinde çeşitli noktalarda gaz ölçümleri yaparak hayati tehlike oluşturacak bir durum olmadığını tespit etti. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda firma çalışanları incelemeler sonrası çalışmalarına bıraktıkları yerden devam etti.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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