İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeliler için son gün

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da kaydı olmayan Suriyeliler için son gün
GeriGündem İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeliler için son gün
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA)
20.08.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeliler için son gün

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeliler için son gün

İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilere kaydı oldukları illere gitmeleri için tanınan süre bugün tamamlanıyor.  Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, mültecilerin öncelikle bilgilendirilerek sürenin uzatılması gerektiğini belirtiyor.

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadele kapsamında geçici koruma' kapsamında olmakla birlikte, İstanbul ilinde kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere dönmeleri için tanınan süre bugün sona eriyor.

22 Temmuz'da başlayan uygulama kapsamında İstanbul'da kaydı olmayan çok sayıda Suriyeli mülteci, İçişleri Bakanlığı tarafından önceden belirlenen illere sevk edildi. Konuyla ilgili valiliğin 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, düzensiz göçle gelen 12 bin 474 yabancı uyruklu kaçak göçmen, Geri Gönderme Merkezlerinden sevk edildiği belirtilerek.

"Bu kapsamdaki yabancıların ülkelerine geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir. Aynı dönemde, hiçbir ilde kaydı bulunmayan 2 bin 630 Suriyeli, bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edilmiştir.

Başka illere kayıtlı Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleriyle ilgili süreç devam etmektedir" ifadeleri belirtilmişti.

"MÜLTECİLER BU 1 AY İÇİNDE SOKAĞA ÇIKMAYA, İŞE GİTMEYE KORKTULAR"

Bu uygulama ile hedefe ulaşılmadığını belirten Uluslararası Mülteciler Derneği Başkan Vekili Avukat Abdullah Resul Demir, uygulama ile asıl hedefe ulaşılamadığını söyledi. Demir, "Bunu bir aylık bir süre içine sokmaya çalıştılar. Bu 1 aylık sürede de birçok mağduriyetler oldu.

Mülteciler bu 1 ay içinde sokağa çıkmaya, işe gitmeye korktular. Çünkü uygulama ilk etapta çok katı bir uygulama başlandı. İnsanların otobüslerle sınır dışı edilme gibi görüntüler paylaşıldı. Bunlarda ciddi mağduriyetlere neden oldu.

Biz uygulamanın, Valilik tarafından duyurulduğu andan itibaren bütün siyasi otoritelerle görüştük ve bu sürenin yeterli olmadığını söyledik. Biz, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak, il göç idaresinden daha eski bir tecrübemiz var.

Biz, birçok kişinin İstanbul'da kayıt dışı yaşadığını biliyoruz. Biz valiliğin belirttiği gibi 10 binlerce değil, sayının 100 binlerin üzerinde olduğunu düşünüyoruz"" şeklinde konuştu.

"TEK BAŞINA SÜRENİN UZATILMASI YETERLİ DEĞİL"

Yalnızca sürenin uzatılmasının yeterli olmayacağını da kaydeden Demir, mültecilerin bilgilendirilmesi gerektiğini de ifade ederek, "Şimdi bir mültecinin 8 yıldır yaşadığını düşünün.

Siz şimdi bu kişiye 'başka bir şehire git, orada yaşa, iş bul, ev bul, oraya uyum sağla' diyorsunuz.  Bu süre isterse 6 ay olsun, devlet bu iş bulmaya, ev bulmaya ve uyum sağlamaya katkı sunmazsa etki yaratmaz. Ayrıca hiç kaydı olmayan Suriyeliler var.

Onlar için nerenin kaydı onlar için daha iyi olacağını araştırmanız ve anlatmanız lazım"  ifadelerini kullandı.

"TEK TEK HER SURİYELİ MÜLTECİYİ BİR İNCELEME ALTINA ALMAK VE BAŞVURULARI DİKKATLİ ŞEKİLDE YAPMAK GEREKİYOR"

Bazı Suriyeli mülteci aile fertlerinin her birinin farklı illere kayıt ettirildiğine de dikkat çeken Demir, "Bunların hepsini bir araya getirmek de problem. Dolayısı ile tek tek her Suriyeli mülteciyi bir inceleme altına almak ve başvuruları dikkatli bir şekilde yapmak gerekiyor. Onların kafasında herhangi bir tereddüt yaratmamız gerekiyor.

Ancak maalesef bugün birçok Suriyeli mülteci bir korku içindeler. Çünkü il göç idaresine geldiklerinde sınır dışı edileceklerini, ailesinden uzak kalacaklarını düşünüyorlar. Bunları da biran önce çözülmesi gerekir" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İBB'den su baskını uyarısı: '2 gün boyunca...'
Görüntüler ilk kez ortaya çıktı... Gizli geçitten böyle kaçmışlar
Başkentte 'pes dedirten' dolandırıcılık
Siirt'te hareketli dakikalar... Çatışma çıktı: Bir polis yaralı, saldırgan öldürüldü