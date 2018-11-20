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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
20.11.2018 - 15:28, Son Güncelleme:

Ekipler peşine düştü vahşet ortaya çıktı!

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Ekipler peşine düştü vahşet ortaya çıktı!

Esenyurt’ta 6 ay önce kaybolan adamın cesedi, Tekirdağ’da bir valizin içerisinde ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu. Olayı soruşturan polis, cinayetin öldürülen kişinin arkadaşı tarafından işlendiğini belirledi. Zanlının yabancı uyruklu eşine oturma izni almak için para verdiği ve kendisini oyalayan arkadaşını bıçakladığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Esenyurt'ta yaşayan Caize Erol, eşi Mikail Erol’a (48) yaklaşık 5 gündür ulaşamadığını belirterek polise başvurdu. Başvurunun ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Erol’un cep telefonunun baz kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede polis, Erol’un en son Yasin Ö. (21) ile görüştüğünü belirledi. Gözaltına alınan Yasin Ö. ifadesinde arkadaşı Rıdvan A.'nın cinayetini işlediğini söyledi. Soruşturmayı genişleten polis Rıdvan A., Gökhan G. ve Necmi E.'yi de gözaltına aldı. Zanlıların ifadesi doğrultusunda cinayetin nasıl işlendiği de ortaya çıktı.

İddiaya göre, Rıdvan A., arkadaşının kardeşi olan Erol’a Kırgızistan uyruklu eşine oturma izni alması için 2 bin lira para verdi. Parayı alan Erol, oturma izninin çıkartmadığı gibi Rıdvan’ı da günlerce oyaladı. Duruma sinirlenen Rıdvan, cep telefonunda Erol ile küfürleşerek tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erol'ın Rıdvan A.'ya ağır küfürler ettiği iddia edildi. Bunun üzerine birkaç gün sonra Erol'u ofisine çağıra Rıdvan A., burada 5 kez vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Cinayeti işledikten sonra Erol’un cesedini çuvala koyan Rıdvan A., arkadaşlarını arayarak yardım istedi.

Valize koyduğu cesedi taksiyle taşıdı

Rıdvan’ın aramasının ardından Yasin Ö, Gökhan G.(30) ile birlikte iş hanına geçti. Burada bir diğer arkadaşları Necmi E.’nin (24) de gelmesinin Rıdvan, cesedi gösterdi ve yardım istedi. Yasin Ö., Rıdvan A.'ya 80 lira para ve 1 paket sigara bıraktı. Geceyi otelde geçiren Rıdvan A. ve Necmi E., sabah valiz alarak otele geri geldi. Cesedi valize koyan Rıdvan A., Necmi E.'den aldığı 400 dolar aldı ve bir taksi çağırdı. Cesedin olduğu valizi taksinin bagajına koyan zanlı, Tekirdağ’a doğru yola çıktı. Kumbağ Dutlimanı mevkiine gelen Rıdvan, valizi ormanlık alana attı. Daha sonra pansiyona giderek geceyi geçiren Rıdvan, nalburdan kazma alarak ertesi gün geri geldi ve valizi gömdü.

Ceset ormanlık alanda bulundu

Rıdvan’ın baz istasyonu kayıtlarından son yerini belirleyen polis, cesedin gömüldüğü alanı tespit etti. Köpeklerle yapılan kazıda 16 Kasım tarihinde bulunan valizin içerisinden Erol’un cesedi çıktı. Konuyla ilgili polis, Rıdvan A., Necmi E., Yasin Ö. ve Gökhan G.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

 

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