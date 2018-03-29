İstanbul'da kaybolan İtalyan'ın cesedi bulundu

İtalya Milano'da muhasebecilik yapan Alessandro Firoi, 13 Mart 2018 günü İtalya'dan İstanbul'a geldi.





Geldiği gün Sefaköy’de bir otelde kaldı. Daha sonra Şişli'de bir otele yerleşti. Oğlunun İstanbul'a gittiğinden habersiz olan babası Eligio Firoi, oğluna ulaşamayınca kredi kartı bilgilerinden İstanbul'da olduğunu öğrendi. Kartla İstanbul’da işlem yapılmıştı. Baba bunun üzerine Beyoğlu'ndaki İtalyan Konsolosluğu ile temasa geçti. İtalyan Konsolosluğu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yaptı.

Yapılan başvuru üzerine Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekip, ilk olarak Firoi'nin Şişli’de kaldığı otele gitti. Otel odasında yapılan incelemede, odadaki çöp kutusunda Firoi'nın cep telefonu, cüzdanı ve pasaportu bulundu. Otelin kamera kayıtlarında odaya giren herhangi bir kişi tespit edilemedi. Firoi'nin 14 Mart'ta otelden çıktığı ve bir daha otele dönmediği belirlendi. Ekipler, bölgedeki kamera görüntülerine yoğunlaştı. Firoi'nin 14 Mart'ta, otelden çıktıktan sonra Cevahir Otel'e gittiği, burada kısa süre kaldıktan sonra Cevahir AVM'ye geçtiğini belirledi. AVM'de bir süre gezen Firoi'nin AVM'den çıktıktan sonra yaya olarak Şişli Camisi yönüne doğru yürüdüğü belirlendi. Firoi son olarak Taksim civarında görüldü.

Polis, Firoi'yi her yerde ararken, mühendis babası da İtalya'dan gelerek polisle görüştü. Baba Eligio Firoi, oğlunun depresyon rahatsızlığı nedeniyle İtalya’da bir hafta hastanede tedavi gördüğünü, İstanbul'a gelirken kendisine haber vermediğini, bu nedenle kim ya da kimlerle buluşmuş olabileceği yönünde bilgiye sahip olmadığını söyledi. Firoi’yi arama çalışmaları sürerken dün akşam saatlerinde Sarayburnu sahilinde bir erkek cesedi gören vatandaşlar polisi aradı. Deniz polisi cesedi sudan çıkardı. Cesedin başında sert cisimle oluşmuş darp izine rastlandı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları fotoğraf karşılaştırmasında cesedin Fiori’ye ait olduğunu belirledi. Ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ceset üzerinde babasından alınacak DNA örneği ile karşılaştırma yapılacağı bildirildi. Polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.