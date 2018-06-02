İstanbul'da kaybolan 3 çocuk Tokat'ta bulundu

İstanbul'dan 27 Mayıs’ta Avcılar’daki evlerinden ayrılarak kayıplara karışan Batuhan D., Berfin Nazlı B. ve Ömer Berkay B.’den aileleri 4 gün boyunca haber alamadı. Polise başvuran aileler, ayrıca bir televizyon kanalındaki programa da giderek yardım istedi. Yapılan araştırma sonucunda kayıp 3 çocuğun kışları İstanbul'da yaşayan, yazları ise Tokat'ın Zile ilçesinde ikamet eden G.Y. (44) isimli kişinin yanına gittikleri öğrenildi.Polis ekiplerince G.Y.’nin yanından alınan çocuklar, Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ailelerin çocukları teslim almak için İstanbul'dan Tokat'a hareket ettikleri öğrenildi. Çocukların ilk ifadelerinde önceden tanıdıkları G.Y.’nin yanına gezmeye geldiklerini söyledikleri öğrenildi.

AİLE İÇİ ŞİDDETTEN KAÇMIŞLAR

Kayıp çocukların bulunmasıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. İstanbul’da kayıp olarak aranan ve televizyon programında da gündeme gelen çocuklar, saat 16.30 sıralarında Tokat’ın Zile ilçesinde polisin dikkatini çekti. Polis ekiplerince yapılan GBT sorgulamasında 3 çocuğun kayıp olarak aranan kişiler olduğu tespit edildi. Çocukların verdiği ifadede aile için şiddet nedeni ile evden ayrıldıklarını söyledikleri öğrenildi.

Çocukların pazar gecesini İstanbul Haramidere’de bir Cemevi’nde geçirdikleri, salı günü ise Zile’ye otobüs ile geldikleri belirlendi. İfadelerinde Zile’ye İstanbul’dan tanıdıkları kağıt toplayıcılığı yapan G.Y.’nin (44) yanına geldiklerini anlatan çocuklar, bu sürede başlarına her hangi kötü bir şey gelmediğini anlattı. Berfin Nazlı B. ve Ömer Berkay B. ailelerine teslim edilmek istediklerini belirtirken, Batuhan D. ise bunu kabul etmedi.

ÇOCUKLAR, SEVGİ EVLERİ'NE YERLEŞTİRİLDİ

Tokat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların Sevgi Evleri'ne yerleştirildiğini anlatarak, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın asli görevlerinden birisi olarak devletimiz şefkatli kollarını bir kez daha çocuklarımızın üzerine açtı." dedi.

Özdemir, çocukların sağlıklı olduğunu belirterek, "Çocuklar cumhuriyet savcılığımızın talimatıyla Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Bize emanet olan çocukların aileleri ile görüşeceğiz, görüşmeler sonucu vermemiz gerekiyorsa çocukları ailelerine teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

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