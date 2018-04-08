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    İstanbul'da kargo şirketine operasyon... Suudi Arabistan'a götürüyorlardı

    AA
    08.04.2018 - 14:40 | Son Güncelleme:

    İstanbul Küçükçekmece'de bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda 390 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına uyuşturucu madde gönderileceği ihbarı üzerine, Küçükçekmece'de bir kargo şirketine iki farklı zamanda operasyon düzenledi.

    Burada yapılan aramalarda, Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere paketlenen toplam 13 pistonun iç kısımlarına zulalanmış 63 kilo 28 gram ağırlığında 390 bin uyuşturucu hap bulundu.

    Polisin uyuşturucu hapları kargoya veren şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.


    Etiketler: kargo şirketi , gündem
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