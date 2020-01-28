İstanbul'da kar yağacak mı? Yarın hava nasıl olacak? 29 Ocak Türkiye geneli hava durumu
Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nde devam eden kar yağışı ve İstanbul'da hava sıcaklığında yaşanan düşüş, vatandaşların kar beklentisini arttırdı. Son dakika hava durumu değerlendirmelerini takip eden İstanbullu vatandaşlar, İstanbul'da kar yağacak mı? sorusunun cevabını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 29 Ocak il il hava durumu raporu.
Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre Doğu Anadolu’nun yağış alan kesimleri ile Sivas, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt ve Bolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı ise İç ve Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. işte, il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'un güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Muğla, Denizli, Aydın, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Çorum, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Aydın çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun yağış alan kesimleri ile Sivas, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt ve Bolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul ve Yalova çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KOCAELİ 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Aydın ve Denizli (Çardak ilçesi), yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 9°C
Parçalı çok bulutlu
DENİZLİ 4°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çardak ilçesi yağmurlu
İZMİR 8°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu
MANİSA 5°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 8°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun yağmurlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzey doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 3°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli
ESKİŞEHİR 0°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli
KONYA 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
SİVAS -1°C, 5°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinin yağmurlu, Bolu'nun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
SAMSUN 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
TRABZON 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Erzurum ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ELAZIĞ 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM -*9°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -10°C, 1°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batısının yağmurlu, Diyarbakır çevrelerinin gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SİİRT 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmurlu
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