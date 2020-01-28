İstanbul'da kar yağacak mı? Yarın hava nasıl olacak? 29 Ocak Türkiye geneli hava durumu

Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre Doğu Anadolu’nun yağış alan kesimleri ile Sivas, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt ve Bolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı ise İç ve Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. işte, il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'un güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Muğla, Denizli, Aydın, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Çorum, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Aydın çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun yağış alan kesimleri ile Sivas, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt ve Bolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul ve Yalova çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Aydın ve Denizli (Çardak ilçesi), yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 9°C

Parçalı çok bulutlu

DENİZLİ 4°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çardak ilçesi yağmurlu

İZMİR 8°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu

MANİSA 5°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 8°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun yağmurlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzey doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli

ESKİŞEHİR 0°C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli

KONYA 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

SİVAS -1°C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinin yağmurlu, Bolu'nun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

TRABZON 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Erzurum ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM -*9°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -10°C, 1°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısının yağmurlu, Diyarbakır çevrelerinin gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİİRT 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmurlu