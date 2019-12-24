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İstanbul'da kar ne zaman yağacak? MGM duyurdu!
İstanbul'da kar ne zaman yağacak sorusu, soğuk havanın kendisini hissettirmesinin ardından araştırılmaya başlandı. Mega Kentte yaşayan binlerce kişinin merakla araştırdığı sorular arasında yer alan İstanbul'da kar ne zaman yarayacak konusu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminleri arasında da yer buldu. Peki, yakın zamanda İstanbul'da kar yağacak mı? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da beklenen kar yağışı hakkında yayımladığı bilgiler
Birkaç gündür kendisini hissettiren soğuk havanın ardından Mega Kentte yaşayan vatandaşların gündemini oluşturan 'İstanbul'da kar ne zaman yağacak?' sorusu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yanıtlandı. MGM, İstanbul'da kar yağışının hafta sonu itibariyle karla karışık gerçekleşebileceğini tahminlerine ekledi.
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