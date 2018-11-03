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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
03.11.2018 - 22:20, Son Güncelleme:

İstanbul'da kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var

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Beykoz'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi öldü, üç kişi ise yaralandı. Kazanın yaşandığı yol 2 saat trafiğe kapandı. 

Kaza Cumhuriyet Köyü mevki Polonezköy istikametinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Polonezköy istikametine ilerleyen Mustafa Cülha(57) yönetimdeki 34 KG 409 plakalı otomobile ile karşıdan gelen 34 NY 9172 plakalı Adem Özkan yönetimdeki otomobile kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin çarpışmasıyla Mustafa Cülha otomobilin içerisine sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin içerisine sıkışan Cülha'yı kısa sürede sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekipleri teslim etti. Sağlık ekipleri Cülha'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Adem Özkan, Veysel Özkan ve Abdurrahman Çelen de yapılan müdahalelerinin ardından Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA NEDENİYLE YAKLAŞIK 2 SAAT YOL TRAFİĞE KAPANDI

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken yaklaşık iki saat yol trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde incelemelerin ardından Mustafa Cülhanın cesedi ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.  Kazaya karışan araçlarının olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğine açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
 
SIKIŞAN SÜRÜCÜYE NABIZ YOKLAMASI YAPTIK AMA KAYBETMİŞTİK

Kaza ile ilgili olarak Süleyman Demircan ise "Çarpışma anını duyunca koşarak olay yerine gittim. Her iki araca da baktım. Otomobilin içerine baktığımda bir kişinin koltuğa sıkıştığını ve otomobilde dumanlar çıkarak bir yangın tehlikesi vardı. Çevredeki arkadaşlardan yardım istedim. İş yerindeki yangın tüpünü getirerek yangını söndürdük.Sıkışan sürücüye nabız yoklaması yaptık. O an sağlık ekiplerine haber verdik.  Sanırım o anlarda sürücüyü kaybetmiştik. Otomobiller kafa kafaya çarpışmıştı. Kaza da bir ölü ve üç yaralı vardı" diye konuştu.

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