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    İstanbul'da kadınlara özel AVM açıldı

    DHA
    10.05.2018 - 17:11 | Son Güncelleme:

    Dünyanın ilk kadın temalı AVM’si Zeytinburnu’nda açıldı. Açılışa gelenler daha sonra kadın mağazalarını içeren AVM’yi gezdi.

    Açılışta konuşan Zeruj AVM’nin yönetim kurulu başkanı Zehra Özkaymaz "Bizlere inanıp güvenip, 5 yıldır evlerinde küçük çapta üretim yaparak başladıkları bu yola çıkan kadın girişimciler olan sevgili arkadaşlarıma ve mağaza sahiplerine teşekkür ediyorum" dedi. AVM’nin Orta Doğu’nun göz bebeği olacağını belirten Özkaymaz, "Sosyal medyada bazı söylemler çıktı 'İçeriye erkekler giremiyor mu acaba’ diye. Hayır içeriye herkes davetli. Çoluk çocuk ailece keyifle vakit geçirebileceğiniz bir ortam kurguladık" diye konuştu.

    Açılış konuşmasının ardından Kur’an-ı Kerim okundu ve kurdele kesildi. Açılışa gelenler daha sonra kadın mağazalarını içeren AVM’yi gezdi. Muhafazakar kadın modasını yansıtacağı kaydedilen AVM’de 126 mağaza yer alıyor.

    İstanbulda kadınlara özel AVM açıldı

    İstanbulda kadınlara özel AVM açıldı

    Etiketler: istanbul , kadınlara özel AVM , gündem
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