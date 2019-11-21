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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali ABLAY, İSTANBUL (DHA)
21.11.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonları! 'Şok Evi'nde yakalandılar

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İstanbul'da kaçak göçmen operasyonları! 'Şok Evi'nde yakalandılar

İstanbul'da uluslararası göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik yapan suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Fatih'te bir kamyonete yapılan operasyonda 59 düzensiz göçmen yakalanırken, "Şok Evi" olarak tabir edilen adreslerde toplamda 271 kaçak göçmen yakalandı. Yasadışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışanlara yardımcı olan bir polis ve avukat tutuklandı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kara ve hava yollarını kullanılarak uluslararası göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik yapan suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi.

KAMYONETTE 59 GÖÇMEN

Göçmen Kaçakçılığı ekipleri, Fatih'te içerisinde çocuklarında bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyrukluların bir kamyonetle Edirne'den yasadışı yollarla ülke dışına çıkartılacağını tespit etti. Ekipler kamyonete operasyon düzenledi. Operasyonda kamyonetin şoförü E.Ç.(46) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, araç içerisinde yakaladıkları Afganistan ve Pakistan uyruklu 59 göçmeni geri gönderme merkezine teslim etti. Gözaltına alınan kamyonet şoförü E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAHTE PASAPORTLA YURTDIŞINA ÇIKMAYA ÇALIŞTILAR

Bir başka operasyonda ise İstanbul Yeni Havalimanı'nda yakalanan yabancı uyrukluların sahte pasaportla yurtdışına çıkmaya çalışanlara yapıldı. Sahte pasaportla yurtdışına gitmek isterken yakalanan şüphelilerin ifadelerini alan polis ekipleri sahte pasaportları Fatih'te bir evden temin ettikleri bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen Göçmen Kaçakçılığı ekipleri, Fatih'teki eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 174 pasaport, 24 vize, 16 yabancı kimlik, ehliyet ve cep telefonu ele geçirildi. Operasyonun yapıldığı adreste yakalanan Suriye uyruklu şüpheli M.A.(39) gözaltına alındı. Şüpheli M.A.'nın polislere sahte kimlik beyanında bulunduğu da anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Kasım'da adliyeye sevk edilen şüpheli M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YABANCI UYRUKLU YASADIŞI YOLLARLA TÜRKİYE'YE SOKAN POLİS VE AVUKAT TUTUKLANDI

Bir diğer operasyonda yine İstanbul Yeni Havalimanı'nda yapıldı. 3 Bangladeş uyruklunun yapılan kontrollerinde Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Bangladeşlileri Türkiye'ye giriş tarihindeki kameraları inceledi.

Kamera çalışmaları sonucunda pasaport kontrollerinde Bangladeşlilerin para karşılığı yasadışı yollardan Türkiye'ye soktuğu tespit edilen 3 polis memuru ve 1 avukat gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.N.Ö. (37) isimli polis memuru ve A.B. isimli avukat emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Avukat olan A.B. ve polis memuru M.N.Ö çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 2 polis memuru adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun devamında soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, beraber hareket ettiklerini değerlendirdikleri şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı. Göçmen Kaçakçılığı ekipleri, çalışmaların devamında eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda D.A. (38), Ü.Y. (35), M.S. (53), M.M. (38), M.A.H. (38) ve R.H. (20) yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapan polis ekipleri 16 bin 755 Euro, 8 bin 525 Lira, 560 Dolar, 14 cep telefonu, 1 av tüfeği, 31 mermi ve çok sayıda doküman ele geçirdi.

Polis ekipleri, şüphelilerin Türkiye'ye yasadışı yollarla soktuğu düzensiz göçmenleri barındırdıkları "Şok Evi" olarak tabir edilen adreslerde toplamda 271 düzensiz göçmen yakaladı. Ekipler, yakaladıkları düzensiz göçmenleri geri gönderme merkezlerine teslim etti.

İstanbulda kaçak göçmen operasyonları Şok Evinde yakalandılar

 

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