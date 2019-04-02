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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
02.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstanbul’da itiraz süreci

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İstanbul’da itiraz süreci

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, nefes kesen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin açıklama yaptı. Güven, “Şu an itibarıyla Ekrem İmam-oğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey’in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor” diye bilgi verdi.

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin itiraz sürecinin başladığını, bugün saat 15.00’e kadar ilçe seçim kurullarına itirazların yapılabileceğini kaydeden Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, ilçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme sürecinin olduğunu söyledi. İlçe seçim kurullarına karşı il seçim kurullarına itiraz edilebileceğini vurgulayan Güven, il seçim kurullarına itiraz sürecinin de 1 gün olduğunu hatırlattı. Güven, il seçim kurullarının 2 gün içinde karar vereceğine vurgu yaparak, “Bazı kararlar illerde kesinleşiyor. Bazı kararlara karşı Yüksek Seçim Kurulu’na gelinebiliyor. Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz için gelme süreci de 3 gün. Bu süreç işleyecek” dedi.

MAZBATA ALACAKLAR

“İtirazı tamamlanan belediye başkan adayları mazbatasını alabilecek mi?” sorusuna YSK Başkanı Güven, “Tabii ilçeler veriyor, iller veriyor. Biz burada sonuçlara itiraz gelirse bakıyoruz” yanıtını verdi.

AA’YA SERVİS YAPMIYORUM

AA’nın sonuçları geç vermesi ve veri karmaşası iddialarına dönük olarak ise Güven, şu yanıtı verdi: “Anadolu Ajansı benim müşterim değil. Benden veri almıyor. Nereden alıyor bilmiyorum. Anadolu Ajansı akşam 90’ları gösterdiğinde ben sisteme yeni daha tarayıp girmeye başlamıştım. Dolayısıyla ben Anadolu Ajansı’na herhangi bir bilgi servisi yapmıyorum. Benim üzerimden bir polemik yaratılmasın. Şu an itibarıyla yüzde 80’in üzerinde sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını siyasi partilerle paylaştık.”

YSK verilerine göre İstanbul’da seçim sonucunun netleşip netleşmediğiyle sorusuna karşılık da Güven şöyle dedi: “Ben netleşip netleşmediğini (dün sabah itibarıyla) bilmiyorum. Çünkü bir itiraz süreci var. Şu an itibarıyla benim sisteme taranan toplam 31 bin 186 toplam sandığın, 31 bin 102’si sisteme tanımlandı, girdi. 84 sandık itiraz nedeniyle şu anda sisteme taranmamış vaziyette. Sonuçlar şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey’in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor.” 

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