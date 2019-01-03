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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.01.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

İstanbul'da inanılmaz tarihi eser kaçakçılığı! Apartmanın altını kazmışlar

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İstanbul'da inanılmaz tarihi eser kaçakçılığı! Apartmanın altını kazmışlar

Arnavutköy’de kaçak kazı yapan tarihi eser kaçakçıları polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Farklı ikametlerde yapılan aramalar sonucunda gözaltına alınan 7 şüphelinin 3 metre derinliğinde açtıkları çukurlara aslan figürü heykelinden, sütun başlarına kadar çok sayıda eser gömdüğü öğrenildi.

Arnavutköy ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler farklı noktalarda kaza yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İlçe genelinde yapılan kaçak kazı çalışmalarını takibe alan ekipler, teknik ve fiziki tamamladıktan sonra Arnavutköy'de bulunan iki farklı adrese operasyon için düğmeye bastı. 32 YU 731 plakalı aracı kullanan (S.K)sokak üzerinde belirlenen adrese geldiği sırada ekipler harekete geçti.

Elbise dolabından ‘Aslan Figürü’ heykeli çıktı

Ekiplerin takip ettiği S.K’nın adres üzerindeki apartmanının giriş katta bulunan daireye girdiği sırada ekipler operasyon başlattı. Evin içinde yapılan aramalarda yatak odasında bulunan elbise dolabında aslan figürü olarak bilinen tarihi eser ele geçirildi. Şüphe üzerine polis ekipleri apartmanın diğer dairelerinde de aramalarını sürdürdü. Bina’da yakalanan ve başka bir şüpheli olan K.Y’nin belirtmesi üzerine hem evin bahçesinde hem de üst sokakta yapılan aramalar genişletildi. Evin bahçesinde yapılan kazıda ‘sütun başı’ olarak tabir edilen ve 1 metre uzunluğunda olan başka bir tarihi eser daha ele geçirildi.

İstanbulda inanılmaz tarihi eser kaçakçılığı Apartmanın altını kazmışlar



3 metre çukur kazıp toprakları çuvalladılar

Diğer adreste yapılan aramada evin farklı odalarında istiflenerek çuvala doldurulmuş toprak malzeme bulunurken, bir odada 3 metre uzunluğunda ve derinliğinde çukur kazıldığı görüldü. Kazılan bu denli geniş çukurun da çevrede eskiden kalan tarihi eserlere ulaşmak için yapıldığı öğrenildi. Kazı sırasında kullanılan kazma, kürek ve demir marleye el konuldu. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanunu gereğince şüpheli (K.Y), (M.Ö),(M.M), (S.P), (S.K,) (H.E) ve (S.E) gözaltına alındı. Arnavutköy Belediyesine bağlı ekipler söz konusu binaları mühürleyerek koruma altına aldı. Öte yandan şahısların kazdığı çukur kameralarca kaydedildi.

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