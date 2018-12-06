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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
06.12.2018 - 18:23, Son Güncelleme:

İstanbul'da inanılmaz olay! İnternetten tanıştığı kadın hayatının şokunu yaşattı

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İstanbul'da inanılmaz olay! İnternetten tanıştığı kadın hayatının şokunu yaşattı

İstanbul Arnavutköy’de Y.O, internetten bir kadınla tanıştı. İddiaya göre, birkaç gün süren yazışmanın ardından buluşma kararı aldılar. Bir AVM’de buluşan Y.O, internetten tanıştığı kadının “Beni evime bırakır mısın” sorusuna “Evet” yanıtını verdi. Eyüp’de kadınla birlikte yürüdüğü sırada Y.O.’ya silah dayayan 4 kişi, gözünü de bağlayarak bir eve götürdü. Burada üzerinde bulunan paraları alan gaspçılar, daha sonra Y.O.’ya 3 gün boyunca işkence yaparak senet imzalattılar. Gözü dönmüş 4 kişi daha da ileri giderek Y.O’nun evine gitti. Kapıyı açan eşine, 'kocanın bize borcu var. Arsayı sat' dediler. Eşinin kolunda bulunan bilezikleri de alan gaspçılar, Y.O’yu evinin önünde serbest bıraktılar. Polis şimdi, Y.O.'nun internetten tanıştığı kadın ve 4 kişiyi arıyor.

Arnavutköy’de oturan Y.O, internetten bir kadınla tanıştı. Y.O.'nun iddiasına göre bu kadınla birkaç gün süren yazışmanın ardından buluşma kararı aldılar. Bir AVM’de buluşan ikili, çay içtikten sonra kadının 'beni evime bırakır mısın' sorusuna Y.O, ’Evet’ cevabını verdi.

KAÇIRILDI 3 GÜN İŞKENCE GÖRDÜ

İşte bu cevabıyla birlikte Y.O, gaspçıların eline düştü. Başına geleceklerden habersiz olan Y.O, AVM’den çıkarak Eyüp’de bir sokakta kadınla yürümeye başladı . Bu sırada arkalarından gelen silahlı 4 kişi tarafından gözleri de kapatılarak bir apartmana götürüldü. Burada 3 gün boyunca işkenceye maruz kalan, elleri kelepçelenen, ayakları bağlanan Y.O’nun önce üzerindeki paralar alındı. Daha sonra kredi kartlarını alan gaspçılar, şifreyi de öğrenerek yaklaşık 6 bin lira  çektiler.

“200 BİN TL VER BIRAKALIM”

Gaspçılar Y.O,’ya 200 bin TL verirse kendisini bırakacaklarını söylediler. Ancak parası olmadığını söyleyince de boş senetlere imza attırıldı. Gaspçıların üzerine bir daire arsa varsa onu sat demesi üzerine kendisinin üzerine de hiçbir şey olmadığını ancak eşinin üzerine bir arsa olduğunu belirtti.

EVİNE GELİP EŞİNİN BİLEZİKLERİNİ ALDILAR

Bunu öğrenen gaspçılar, Y.O.’yu da yanına alarak Arnavutköy’deki evine getirdiler. Kapıyı açan eşi, Y.O’yu kelepçeli ve suratında morluklar görünce şoka girdi. Gaspçılar, “Eşinin bize borcu var. Arsanı satıp 2 gün içinde bize 200 bin lira getirmezsen evinizi yakar, çocuklarınızı ve sizi tek tek öldürürüz” diyerek tehdit ettiler. Genç kadının kolunda bulunan 4 bileziği de alan gaspçılar olay yerinden geldikleri araçla kaçtılar.

POLİS KİMLİKLERİNİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR

Y.O’nun şikayeti üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Y.O’nun verdiği bilgiler doğrultusunda güvenlik kamera çalışması yapan ekipler, 4 gaspçı ile internette tuzağa düşüren kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (06.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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