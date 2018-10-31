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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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31.10.2018 - 09:59, Son Güncelleme:

İstanbul'da inanılmaz kaza! Çekiciden arabayı indirirken...

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İstanbul'da inanılmaz kaza! Çekiciden arabayı indirirken...

Çağlayan’da bir adam, park halindeki çekicinin üstünden kayan hafif ticari araçla motorunu tamir ettiği minibüsün arasında sıkıştı. Vatandaşların da yardımıyla kendini kurtaran adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane Çağlayan’da saat 16.00 sıralarında yaklaşık 1 ay önce meydana gelen olayda, 34 UL 5174 plakalı trafik çekicisinin sürücüsü Mehmet Y., arızalı bir aracı yükleyerek tamirhaneye getirdi. Cadde üzerinde yol kenarına çekiciyi park eden sürücü, ardından arızalı aracı indirmek için rampayı aşağıya indirdi. Ancak el freni çekilmeyen hafif ticari araç, kaymaya başladı. O esnada tamirhanenin önündeki minibüsün motorunun tamirini yapan Hüseyin Avni Gezer (60), araçla minibüsün arasında kaldı.

Vatandaşların yardımıyla araçların arasından çıkartılan adam bacağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaldırıma yatırılan yaralı Gezer için vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

MOTOR TAMİR EDERKEN ARAÇLARIN ARASINDA KALDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çekici sürücüsü aracın rampasını indiriyor. O esnada araç geri geri kaymaya başlıyor. Aracın kaydığını fark eden çekici sürücüsü ise koşarak durdurmaya çalışıyor. Ancak araç minibüs motorunu tamir eden adama çarpıyor. Başka bir vatandaş ise son anda aracın arasında kalmaktan kurtuluyor. Vatandaşların gelmesiyle adam aracın arasından çıkartılıyor. Kaldırıma yatırılan adam bir süre sonra gelen sağlık ekiplerine teslim ediliyor.

1 AY SONRA HASTANEDE TABURCU EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki vatandaşlara olayı sorduktan sonra sürücü Mehmet Y.’yi ifadesini almak üzere Çağlayan Polis Merkezine götürdü. Sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan vücudunda ve bacağında kırıklar olduğu öğrenilen Gezer ise hastanede ameliyata alındı. Hayati tehlikesi olmayan Gezer ise ameliyatın ardından hastanede müşahede altına alındı. Yaklaşık 1 ay tedavisi süren Gezer dün taburcu edildi.
Olayı duyan bir vatandaş, “Ben çalışıyordum, sesi duydum dışarıya çıktım. Dışarıda adamın ayağına araba düşmüş. Çekiciden düşmüş, yaralıydı” dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (30.10.2018-2)
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