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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)
15.11.2018 - 14:09, Son Güncelleme:

İstanbul'da inanılmaz fidye operasyonu

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İSTANBUL’da kız arkadaşıyla gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü Pakistan uyruklu Shabbir Ahmet (26)’i kaçırarak 4 gün boyunca zorla alıkoyan işkence yapan, ailesinden 130 bin dolar fidye isteyen Muhammet A.(30)’nın aralarında bulunduğu 1’i kadın 8 kişi polis tarafından yakalandı.

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  • İnanılmaz fidye operasyonu
  • İnanılmaz fidye operasyonu
  • İnanılmaz fidye operasyonu
  • İnanılmaz fidye operasyonu
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Gönül ilişkisi şüphesiyle kaçırıp 130 bin dolar fidye istemiş

 Kaçırılan genç operasyon yapılan evde elleri ve ayakları bağlı bir şekilde kurtarıldı. Genç, Asayiş Şube Müdürlüğünde ailesine kavuşurken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

AMCA BAŞVURDU POLİS HAREKETE GEÇTİ

İstanbul’da cumhuriyet savcılığına başvuran Pakistan uyruklu Mazhar H., yeğeninin kaçırıldığını ve kendilerinden 130 bin dolar fidye istendiğini söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından şikayetin ardından soruşturma açıldı.

30 EVE BASKIN YAPILDI

Rehine kurtarma ve müzakere timleri tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada 4 gündür kayıp olan Shabbir Ahmet’in, Ümraniye bölgesinde tutulduğu tespit edildi. Polis evi tam tespit edemeyince savcılık talimatıyla bölgede bulunan 30 ayrı eve aynı anda baskın yapıldı. Yavuztürk mahallesinde baskın yapılan evlerden birinde zorla tutulan Shabbir Ahmet bulunarak kurtarıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sırasında şüpheliyi kaçıran, zorla alıkoyan işkence yapıp fidye istedikleri iddia edilen yabancı uyruklu Muhammed A.(30) ile Asma J. (26),’nın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

SEVGİLİSİYLE GÖNÜL İLİŞKİSİ OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENDİĞİ İÇİN KAÇIRMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Muhammet A.’nın, sevgilisi olan Asma J.’nin, Shabbir A. ile bir gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü, olayı da bu nedenle planladığı ortaya çıktı. Muhammed A’ın, Asma J’ye "Shabbir ile ilişkin var mı" diye sorduğu, onun da ’hayır’ cevabı vermesi üzerine, Shabbir A.’nın eve çağrılırak, kaçırıldığı, bir minibüse bindirilerek Ümraniye’de bir eve götürüldüğü belirlendi. Burada Shabbir A.’ya işkence yapan şüphelilerin ailesini telefonla arayarak 130 bin dolar fidye istedikleri belirtildi.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE AİLESİNE KAVUŞTU

Zorla tutulduğu evde kurtarıldıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Shabbir A. ise burada gözyaşları içinde ailesine kavuştu. Shabir A.’nın kaçak olarak geldiği Türkiye’de 4 aydır İstanbul’da yaşadığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7’si adliyeye sevk edildi. Ayağında kesik olduğu için hastanede tedavisi süren şüpheli Asma J. adlı kadının daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 


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