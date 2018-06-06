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    İstanbul’da ilk kez yakalandı... Piyasa değeri 1 milyon lira

    İHA
    06.06.2018 - 12:43 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da cinsel gücü arttırıcı ilaçların yapımında kullanılan 300 kilogramlık kimyasal hammadde bulundu. Gıda ürünlerinde kullanılması yasak olan ve ilk kez yakalanan ‘Sildanafil citrate’ isimli hammaddenin piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu öğrenildi.

    İstanbul Emniyet Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü personeliyle birlikte yaptığı ortak çalışmayla Bağcılar’da bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 12 bidon içerisinde toz halinde yaklaşık 300 kilogram cinsel gücü arttırıcı ilaçlarda kullanılan hammadde bulundu. Gıda maddelerine konularak satılan ve kullanan kişi için hayati tehlike taşıyan hammadde işlenmeden ele geçirildi. Olayla ilişkisi bulunduğu iddia edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 

    Ele geçirilen kimyasal hammaddenin değerinin 1 milyon TL olduğunu belirlendi. Sıvı enerji içeceği, çikolata, jel, kapsül, hap, shot (tek) ve bayan damla olarak benzinlik, market gibi yerlerde kolayca erişilebilen ürünün yasal olmayan yollarla piyasa sunulması halinde piyasa değerinin 330 milyon TL’ye ulaştığı öğrenildi.

    Bahse konu hammaddenin ilaç sanayinde cinsel gücü arttırıcı ilaç yapımında kullanıldığı biliniyor. İlaç hammaddesi olan bu ürününün Sağlık Bakanlığı izin ve denetimine tabi tutularak ecza deposu ve eczanelerde sağlığa uygun koşullarda korunduktan sonra piyasa sürülmesi gerekiyor. Aksi takdir kullanan kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokuyor.

    Etiketler: Sildanafil citrate hammaddesi
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