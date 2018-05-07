İstanbul’da ilk sahur saat kaçta? İşte il il sahur ve iftar saatleri!

2018 dini takvimine göre bu yıl Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. İlk teravih namazı da 15 Mayıs akşamı kılınacak. Günler öncesinden Ramazan heyecanı yaşayan İstanbullular “İlk sahur saat kaçta? Birinci gün oruç kaçta açılacak?” gibi pek çok soruya yanıt arıyor. İkamet ettikleri bölgede oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen İstanbullular, en doğru bilgi için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınlandığı 2018 imsakiyesini araştırıyor. İşte İstanbul’un içerisinde olduğu tüm illerin sahur ve iftar vakitleri!
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|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:52
|05:39
|13:06
|17:01
|20:22
|22:01
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:50
|05:38
|13:07
|17:01
|20:23
|22:03
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:49
|05:37
|13:07
|17:02
|20:24
|22:04
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:47
|05:36
|13:07
|17:02
|20:25
|22:06
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:46
|05:35
|13:07
|17:02
|20:26
|22:07
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:45
|05:34
|13:07
|17:02
|20:27
|22:09
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:43
|05:34
|13:07
|17:03
|20:28
|22:10
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:42
|05:33
|13:07
|17:03
|20:29
|22:12
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:41
|05:32
|13:07
|17:03
|20:30
|22:13
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:39
|05:31
|13:07
|17:04
|20:31
|22:14
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:38
|05:31
|13:07
|17:04
|20:32
|22:16
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:37
|05:30
|13:07
|17:04
|20:32
|22:17
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:36
|05:29
|13:07
|17:04
|20:33
|22:18
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:35
|05:29
|13:07
|17:05
|20:34
|22:20
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:34
|05:28
|13:08
|17:05
|20:35
|22:21
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:33
|05:28
|13:08
|17:05
|20:36
|22:22
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:32
|05:27
|13:08
|17:05
|20:36
|22:23
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|03:31
|05:27
|13:08
|17:06
|20:37
|22:24
|3 Haziran 2018 Pazar
|03:30
|05:27
|13:08
|17:06
|20:38
|22:25
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|03:29
|05:26
|13:08
|17:06
|20:39
|22:27
|5 Haziran 2018 Salı
|03:29
|05:26
|13:09
|17:07
|20:39
|22:28
|6 Haziran 2018 Çarşamba
|03:28
|05:26
|13:09
|17:07
|20:40
|22:29
|7 Haziran 2018 Perşembe
|03:27
|05:25
|13:09
|17:07
|20:41
|22:30
|8 Haziran 2018 Cuma
|03:27
|05:25
|13:09
|17:07
|20:41
|22:30
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|03:26
|05:25
|13:09
|17:08
|20:42
|22:31
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:26
|05:25
|13:09
|17:08
|20:42
|22:32
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:25
|05:25
|13:10
|17:08
|20:43
|22:33
|12 Haziran 2018 Salı
|03:25
|05:24
|13:10
|17:09
|20:43
|22:34
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:25
|05:24
|13:10
|17:09
|20:44
|22:34
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:24
|05:24
|13:10
|17:09
|20:44
|22:35