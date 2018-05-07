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    İstanbul’da ilk sahur saat kaçta? İşte il il sahur ve iftar saatleri!

    Hürriyet Haber
    07.05.2018 - 15:27 | Son Güncelleme:

    Ramazan ayına çok kısa bir süre kala sahur ve iftar saatleri gündeme geldi. Pek çok ilde olduğu gibi İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar da ‘2018’in ilk sahuru saat kaçta?’ sorusuna yanıt arıyor. Hem iftar hem de sahur vakitleri her ilde farklılık gösteriyor. Diyanet, Ramazan imsakiyesini şimdiden duyurdu. İşte il il sahur ve iftar saatleri!

    2018 dini takvimine göre bu yıl Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. İlk teravih namazı da 15 Mayıs akşamı kılınacak. Günler öncesinden Ramazan heyecanı yaşayan İstanbullular “İlk sahur saat kaçta? Birinci gün oruç kaçta açılacak?” gibi pek çok soruya yanıt arıyor. İkamet ettikleri bölgede oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen İstanbullular, en doğru bilgi için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınlandığı 2018 imsakiyesini araştırıyor. İşte İstanbul’un içerisinde olduğu tüm illerin sahur ve iftar vakitleri!

     İL İL İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN 

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs 2018 Çarşamba03:5205:3913:0617:0120:2222:01
    17 Mayıs 2018 Perşembe03:5005:3813:0717:0120:2322:03
    18 Mayıs 2018 Cuma03:4905:3713:0717:0220:2422:04
    19 Mayıs 2018 Cumartesi03:4705:3613:0717:0220:2522:06
    20 Mayıs 2018 Pazar03:4605:3513:0717:0220:2622:07
    21 Mayıs 2018 Pazartesi03:4505:3413:0717:0220:2722:09
    22 Mayıs 2018 Salı03:4305:3413:0717:0320:2822:10
    23 Mayıs 2018 Çarşamba03:4205:3313:0717:0320:2922:12
    24 Mayıs 2018 Perşembe03:4105:3213:0717:0320:3022:13
    25 Mayıs 2018 Cuma03:3905:3113:0717:0420:3122:14
    26 Mayıs 2018 Cumartesi03:3805:3113:0717:0420:3222:16
    27 Mayıs 2018 Pazar03:3705:3013:0717:0420:3222:17
    28 Mayıs 2018 Pazartesi03:3605:2913:0717:0420:3322:18
    29 Mayıs 2018 Salı03:3505:2913:0717:0520:3422:20
    30 Mayıs 2018 Çarşamba03:3405:2813:0817:0520:3522:21
    31 Mayıs 2018 Perşembe03:3305:2813:0817:0520:3622:22
    1 Haziran 2018 Cuma03:3205:2713:0817:0520:3622:23
    2 Haziran 2018 Cumartesi03:3105:2713:0817:0620:3722:24
    3 Haziran 2018 Pazar03:3005:2713:0817:0620:3822:25
    4 Haziran 2018 Pazartesi03:2905:2613:0817:0620:3922:27
    5 Haziran 2018 Salı03:2905:2613:0917:0720:3922:28
    6 Haziran 2018 Çarşamba03:2805:2613:0917:0720:4022:29
    7 Haziran 2018 Perşembe03:2705:2513:0917:0720:4122:30
    8 Haziran 2018 Cuma03:2705:2513:0917:0720:4122:30
    9 Haziran 2018 Cumartesi03:2605:2513:0917:0820:4222:31
    10 Haziran 2018 Pazar03:2605:2513:0917:0820:4222:32
    11 Haziran 2018 Pazartesi03:2505:2513:1017:0820:4322:33
    12 Haziran 2018 Salı03:2505:2413:1017:0920:4322:34
    13 Haziran 2018 Çarşamba03:2505:2413:1017:0920:4422:34
    14 Haziran 2018 Perşembe03:2405:2413:1017:0920:4422:35
    Etiketler: İstanbul’da ilk sahur , İstanbul’da ilk iftar , SeoHaber , NoMobil , gündem
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