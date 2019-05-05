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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.05.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

İstanbul'da ilk sahur saat kaçta? İl il sahur vakitleri

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İstanbul'da ilk sahur saat kaçta? İl il sahur vakitleri

Türkiye bugün 2019 Ramazan ayının ilk sahur sofrasına oturacak. Saatlerin ilerlemesiyle birlikte yurt geneli gibi İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar da sahur saatine yönelik araştırmaları başladı. Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar sahur için hazırlık yapacak. Peki, İstanbul'da ilk sahur saat kaçta? İşte, il il sahur vakitleri

Türkiye’nin dört bir yanında- ilk sahur ve ilk oruç heyecanı yaşanıyor. Üç ayların sonuncusu, 11 ayın sultanı olan Ramazan, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece başlayacak, 29 gün sürecek. Bugün ilk sahur sofrasına oturacak olan vatandaşlar, saatler öncesinden sahur vaktini merak etmeye başladı. 7 bölgesinin 80 ili gibi İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar da sahura saat kaçta kalkacaklarının hesabını yapıyor. Peki, İstanbul'da ilk sahur saat kaçta? İl il sahur vakitleri

İstanbul’da sahur vakti bugün saat 04.09’da bitip oruç başlarken ilk iftar yarın saat 20.12’de yapılacak. İmsak vakti Ankara’da saat 03.58’de girerken iftar saat 19.54’te yapılacak. İzmir’de ise imsak saat 04.28, iftar saat 20.14’te gerçekleşecek.

Türkiye genelinde Ramazan’ın birinci günü ilk imsak Ardahan ve Iğdır'da saat 03.13'te yaşanacak. İlk iftar ise saat 19.06'da Hakkari'de açılacak. Ramazan’ın ilk günü son imsak Muğla ve İzmir'de 04.28'de başlayacak ve son iftar saat 20.23'te Edirne'de açılacak. Ramazan’ın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 16 saat 10 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 33 dakikayla en kısa orucu tutacak.

İstanbulda ilk sahur saat kaçta İl il sahur vakitleri

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