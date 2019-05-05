İstanbul'da ilk sahur saat kaçta? İl il sahur vakitleri
Türkiye bugün 2019 Ramazan ayının ilk sahur sofrasına oturacak. Saatlerin ilerlemesiyle birlikte yurt geneli gibi İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar da sahur saatine yönelik araştırmaları başladı. Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar sahur için hazırlık yapacak. Peki, İstanbul'da ilk sahur saat kaçta? İşte, il il sahur vakitleri
Türkiye’nin dört bir yanında- ilk sahur ve ilk oruç heyecanı yaşanıyor. Üç ayların sonuncusu, 11 ayın sultanı olan Ramazan, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece başlayacak, 29 gün sürecek. Bugün ilk sahur sofrasına oturacak olan vatandaşlar, saatler öncesinden sahur vaktini merak etmeye başladı. 7 bölgesinin 80 ili gibi İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar da sahura saat kaçta kalkacaklarının hesabını yapıyor. Peki, İstanbul'da ilk sahur saat kaçta? İl il sahur vakitleri
İstanbul’da sahur vakti bugün saat 04.09’da bitip oruç başlarken ilk iftar yarın saat 20.12’de yapılacak. İmsak vakti Ankara’da saat 03.58’de girerken iftar saat 19.54’te yapılacak. İzmir’de ise imsak saat 04.28, iftar saat 20.14’te gerçekleşecek.
Türkiye genelinde Ramazan’ın birinci günü ilk imsak Ardahan ve Iğdır'da saat 03.13'te yaşanacak. İlk iftar ise saat 19.06'da Hakkari'de açılacak. Ramazan’ın ilk günü son imsak Muğla ve İzmir'de 04.28'de başlayacak ve son iftar saat 20.23'te Edirne'de açılacak. Ramazan’ın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 16 saat 10 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 33 dakikayla en kısa orucu tutacak.
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