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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
02.11.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

İstanbul’da ilk gün çakar lambaya 126 bin TL ceza.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Çakar lamba’ uygulamasının ilk gününde 63 kişiye 126 bin 252 TL para cezası kesti. Ayrıca aynı gün yapılan denetimler sırasında 86 sürücüye emniyet şeridini ihlal etmekten toplam 86 bin 172 TL ceza kesildi. 10 kişiye de geçiş üstünlüğünü ihlalden toplam bin 80 TL ceza uygulandı.

Yeni başlayan uygulamayla meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamudaki üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda "çakar" tabir edilen ışıklı uyarı işaretleri yasaklandı.

Yasak kapsamında İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün bir çok noktada İstanbul genelinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, “trafik kanunun 26’ınca maddesinde yer alan; “Mevzuatta belirtilen ışıklı ve / veya sesli uyarı işareti veren cihazların mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak” maddesi uyarınca 63 kişiye 2004’er TL’den 126 bin 252 TL para cezası kesildi.

Ayrıca, “Aksine işaret bulunmadıkça sürücülerin, trafik kazası, arıza halleri, karla mücadele, acil yardım, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayiş sağlamak gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları” maddesi uyarınca emniyet şeridi ihlali yapan 86 kişiye 86 bin 172 TL ceza kesildi.

Trafik Denetleme ekipleri 10 sürücüye de “Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak” maddesi uyarınca 108’er TL ceza yazdı.

Denetimlerin etkin bir şekilde devam edeceği belirtilirken, çakar lamba kullanan kişilere kesilen cezaların ardından araçlardan lambaları sökmeleri için bir hafta süre tanındığı, söktürmemeleri halinde araçların trafikten men edileceği bildirildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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