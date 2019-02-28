İstanbul’da ilginç olay! Hırsızlar düşürdü vatandaş alıp gitti…

İstanbul'da bir araç çalan 3 hırsız, çalıntı araca sahte plaka takarak 11 Şubat 2019 gecesi Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi Ahmet Yesevi Sokak üzerindeki bir büfeye geldi. Sokağın hareketli olması üzerine büfenin etrafında yedi tur atan hırsızlar, son turdan sonra büfenin etrafında kimse olmadığını görünce kepengi levyeyle açtılar. Daha sonra hırsızlardan biri araçta beklerken, biri içeri girdi, biri de büfenin önünde beklemele başladı. İçeri giren hırsız kasadaki paraları ve sigaraları aldı. Koliyle dışarıda bekleyen hırsıza verdi. Dışarıda bekleyen hırsız içerideki hırsızdan aldıklarını araca koyduğu sırada, büfe sahibini tanıyan bir taksici büfenin önünde belirdi.

Hırsızlara ne yaptıklarını sordu. Taksicinin soruları üzerine paniğe kapılan hırsızlardan biri araca binerken araç hareket etti. İçerideki hırsız büfede kaldı. Geldikleri aracın hareket ettiğini gören büfedeki hırsız panik halde dışarı çıkarak araca gitti. Bu sırada aldığı para ve sigaraların bir kısmını büfenin önünde düşürdü. Düşürdüklerini fark eden hırsız geri dönmek istedi ancak taksici ve başka araçları da büfenin önünde görünce aracın arka penceresinden balıklama şekilde araca bindi.

Hırsızlar olay yerinden uzaklaşırken, büfenin soyulduğunu fark eden bir kişi aracını büfenin önünde durdurdu. Araçtan inen kişi, hırsızların düşürdüğü para ve sigaraların bir kısmını alarak cebine koydu ve büfenin önünden uzaklaştı.

Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, takip ettikleri hırsızlardan 2'sini olaydan dakikalar sonra cadde üzerinde yakaladı. 1 hırsız yaya olarak kaçtı. Çalıntı otomobili de ele geçiren polis, büfenin önünde kalan sigara ve paraları aldı ve sahibine teslim etti.

Gözaltına alınan Çetin D'nin 3 olaydan, 17 yaşındaki M.K'nın da 26 suçtan kaydı olduğu, 9 suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Hırsızların düşürdüğü para ve sigaraları alan kişi ise kimliği tespit edilemediği için yakalanamadı. Olaya karışan 3'ncü kişinin yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi. Hırsızların büfeden 4 bin TL para aldıkları belirlendi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 2 kişi tutuklandı.