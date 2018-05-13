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    İstanbul'da ilginç görüntü... Polisi çekirdek yiyerek izlediler

    Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
    13.05.2018 - 12:15 | Son Güncelleme:

    İstanbul Tuzla'da sivil trafik polis ekipleri, yaptıkları denetimde drift yapan bir grup sürücüye ceza yağdırdı. Polis ekipleri ceza yazdığı sırada bazı sürücüler onları çekirdek yiyerek izlediler.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler Tuzla Tepeören Mahallesi, İstanbul Park Bulvarı'nda toplanan ve caddeye çıkıp drift yaptıkları iddia edilen bir grup sürücüye baskın düzenledi.

    25 SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

    Caddede önlem alıp sürücüleri durduran polis, 25 sürücüye "Hız sınırını aşmak", "Zorunlu sigorta yaptırmamak", "Araç üzerinde yapılan teknik değişiklik", "Emniyet kemeri kullanmamak","Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak", "Trafik güvenliğini tehlikeye atmak" "Tedbirsiz ve saygısız araç sürmek" gibi suçlardan 35 işlem uygulayarak toplam 4 bin 523 TL ceza kesti. 4 araç ise trafikten men edildi.



    KAÇTI AMA YAKALANMAKTAN KURTULAMADI

    Bir otomobil sürücüsü ise denetime yakalanmamak için geri geri giderek önce orta refüje çıktı ardından da hızla kaçmaya çalıştı. Bu anlar saniye saniye DHA kamerasına yansıdı. Sürücü bir süre kaçtıktan sonra başka bir ekip tarafından kısa sürede yakalandı. Öte yandan polis ekipleri ceza yazdığı sırada bazı sürücüler onları çekirdek yiyerek izlediler.

    Etiketler: gündem
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