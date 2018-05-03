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    İstanbul'da iki ilçede 20 saatlik su kesintisi

    AA
    03.05.2018 - 15:34 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da Bağcılar ve Esenler'in bazı mahallelerine yarın saat 15.00'ten, 5 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'e kadar su verilmeyecek.

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, su kesintisi Mahmutbey Terfi Merkezi'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle yapılacak.

    Su kesintisi Bağcılar'a bağlı Bağlar, Demirkapı, Çınar, 15 Temmuz, Fatih, Göztepe, Güneşli, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle ve 100. Yıl mahallelerinin tamamında ve Yavuz Selim Mahallesi'nin alt kotlarında, Esenler'de ise Birlik, Cevatpaşa, Fevzi Çakmak, Fatih, Havaalanı, Tuna, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis ve Turgut Reis mahallelerinde uygulanacak.


    Etiketler: gündem
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