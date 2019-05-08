İstanbul’da iftar saat kaçta yapılacak? İstanbul iftar saatleri ve 10 günlük imsakiye bilgisi
İftar saatleri hakkında bilgi almak isteyen İstanbul sakinleri, internet üzerinden Diyanet’in imsakiye bilgilerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen İstanbul iftar saatleri, çevrede ikamet eden vatandaşlar tarafından iftar vakti yaklaşırken araştırılıyor. Peki, İstanbul’da iftar saati kaçta? İşte, o detaylar
İstanbul ve çevre ilçelerde iftar saatleri Diyanet’in yayımladığı imsakiye aracılığıyla sorgulanıyor. Binlerce kişinin emin olmak için araştırdığı İstanbul iftar saati, 2019 imsakiyesi üzerinden görüntülenebiliyor. İşte, 10 günlük iftar saatleri ve imsakiye bilgileri
İstanbul'da iftar, 20.14'de açılacak. İstanbul'da önümüzdeki 7 günlük imsakiye bilgisi için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|06.05.2019
|04:09
|20:12
|21:46*
|2
|07.05.2019
|04:07
|20:13
|21:47
|3
|08.05.2019
|04:05
|20:14
|21:49
|4
|09.05.2019
|04:03
|20:15
|21:51
|5
|10.05.2019
|04:02
|20:16
|21:52
|6
|11.05.2019
|04:00
|20:17
|21:54
|7
|12.05.2019
|03:58
|20:18
|21:55
|8
|13.05.2019
|03:57
|20:19
|21:57
|9
|14.05.2019
|03:55
|20:20
|21:58
|10
|15.05.2019
|03:54
|20:21
|22:00
RAMAZANDA ÖNERİ: YÜRÜYÜŞ VE KOŞU
Prof. Dr. Yıldız, iftar sonrasında yapılan sporda sıvı tüketiminin önemine değinerek, şunları kaydetti:
"Sıvı kaybı hücre ve doku düzeyindeki elektrolit dengesini ve metabolik olayları etkileyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bunun için iftar sonrası yapılan sportif aktivite sırasında ve sonrasında sıvı tüketimi oldukça önemlidir. Özellikle uzun süreli spor yapılacak ise her yirmi dakikada bir 100-200 mililitre sıvı (su, sporcu içeceği) tüketilmelidir. Bazı kişilerde orta ve ileri derecede sıvı kaybı olmasına rağmen susuzluk hissi olmayabilir. Onun için spor öncesinde ve sonrasında tartılmalı, aradaki fark sıvı kaybı olarak değerlendirilmeli ve yarım saat içerisinde yerine konmalıdır."
Yavuz Yıldız, ramazanda, daha çok yürüyüş ve koşuyu önerdiklerini aktararak, ramazan boyunca haftada 3 gün düşük tempoda koşu ya da hızlı tempoda yürüyüşün 30-45 dakika süreyle yapılmasının yeterli olacağını, sağlık sorununa bağlı olarak bunları yapayanların eliptik-düz bisiklet ya da yüzmeyi tercih edebileceklerini vurguladı.
Oruçluyken yapılan fiziksel aktivite sırasında baş dönmesi, kusma, baygınlık hissi, ciddi halsizlik ve baş ağrısı gibi şikayetler olması durumunda istirahat edilmesi önerisinde bulunan Yıldız, buna rağmen şikayetler devam ediyorsa orucun bozulması, sıvı ve mineral içerikli içecekler içilmesi, karbonhidrat içerikli besinler tüketilmesi ve bu alanda uzman bir hekime başvurulması gerektiğini söyledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle