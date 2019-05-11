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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.05.2019 - 18:07, Son Güncelleme:

İstanbul'da iftar saat kaçta yapılacak? İl il iftar saatleri

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İstanbul'da iftar saat kaçta yapılacak? İl il iftar saatleri

Müslümanlar için mübarek olan ramazan ayının ilk haftası geride kaldı. Saatlerin ilerlemesi ile beraber, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da Diyanet'in yayımladığı bilgiler doğrultusunda iftar saatlerini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da bugün saat kaçta iftar yapılacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre iftar saatleri ve tablolu imsakiye bilgileri.

2019 ramazan ayının altıncı günü oruca niyet eden vatandaşlar, akşam ezanı saatinin yaklaşmasıyla birlikte, oruçlarını ne zaman açacaklarını ve iftara ne kadar süre kaldığını öğrenmek adına araştırmalarına hız verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı daha önce il il iftar ve sahur saatlerini paylaşmıştı. Peki, İstanbul'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir dahil il il iftar saatleri.

İstanbul'da iftar bugün saat 20:17'de yapılacak. İstanbul'da diğer günlerin iftar ve sahur vakitleri ise şöyle;

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
11 Mayıs 2019 Cumartesi04:0005:4413:0616:5920:1721:54
12 Mayıs 2019 Pazar03:5805:4313:0517:0020:1821:55
13 Mayıs 2019 Pazartesi03:5705:4213:0517:0020:1921:57
14 Mayıs 2019 Salı03:5505:4113:0517:0020:2021:58
15 Mayıs 2019 Çarşamba03:5405:4013:0517:0120:2122:00
16 Mayıs 2019 Perşembe03:5205:3913:0517:0120:2222:01
17 Mayıs 2019 Cuma03:5105:3813:0517:0120:2322:03

Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki görsele tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra iftar saatlerini öğrenebilir.

İstanbulda iftar saat kaçta yapılacak İl il iftar saatleri

CANAN KARATAY'DAN SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının insan sağlığı için çok önemli olduğunu, sıcak ve uzun günlerde oruç tutarken bol su tüketilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Karatay, günde iki öğün yemek önerdiğini, İbn-i Sina'nın da "İki öğün sağlıklıdır, üçüncü öğün hastalıktır." dediğini anımsattı.

Hz. Muhammed'in iki öğün ve az yemek yediğinin bilindiğini belirten Karatay, "Bu (Günde iki öğün yemek), vücudun bir süre dinlenmesine, rahatlamasına, kendini toparlamasına, fabrika ayarlarına dönmesine fırsat tanımak demektir. Şimdiye kadar 'Sık sık ye, az ye.' diye diye insanları enine büyüttüler. İnsan organizması fizyolojik olarak iki öğün, hastaysa en fazla üç öğün yemeye programlanmıştır. İşte ramazan ayı bu imkanı vermektedir." diye konuştu.

Karatay, oruçluyken herkesin normal hayatını sürdürmesi gerektiğini anlatarak, "76 yaşındayım, senelerdir 2 öğün yiyorum ve normal hayatımı sürdürüyorum. Her türlü aktivitemi de yapıyorum. Bunun alışkanlıkla ilgisi yok. Sağlıklı beslenirseniz vücut ve hücreler zaten toparlıyor. Acıkmıyorsunuz, acıkan beyniniz. Acıktıran da ekmek, şeker ve şekerli içecekler. Bunlar çok çabuk acıktırır ve susatır." ifadelerini kullandı.

Ramazanda susuz kalmamanın, hakiki ve sağlıklı protein ve karbonhidratlarla beslenmenin önemli olduğunun altını çizerek, "boş" kalorilerden, çabuk acıktıran, halsiz bırakan yiyeceklerden uzak durulmasını önerdi.

 İftarda çok fazla yemek yenilmemesi gerektiğini dile getiren Karatay, "Orucumuzu paça çorbasıyla açabiliriz. Mercimek, tarhana veya yayla çorbası da olabilir. Yanında tabii ki su tüketmeliyiz. Sağlıklı yerseniz, aç kalmazsınız. Vücudun ihtiyacı olmayan miktarda gıdalar vücuda girdiği zaman gaz, şişkinlik, kabızlık yapar. Bir de iftarda, bağırsakların iyi çalışması için mutlaka zeytinyağı ve kahve içmek çok önemli. Çorbadan sonra bir süre yemeyelim. Daha sonra o akşam ne yapıldıysa yenebilir. Sahura kadar bol bol su içelim." ifadelerini kullandı.

SAHUR İÇİN ÖNERİLER

Karatay, sahura kalkmadan oruç tutmanın sağlık açısından riskli olduğuna dikkati çekerek, şu tavsiyelerde bulundu:

"Sahurda omlet yenebilir. Yumurta çok önemli ama köy yumurtası olacak. Bir de köy tereyağı olacak. Yanında zeytin, turp ve yeşillik de çok önemli. İçecek olarak şekersiz süt ve kahve olabilir. Seviyorsanız ayran içebilirsiniz. Kahvaltıya alışıksanız, kahvaltı yapılabilir. Sabah çorbası da önemlidir ama tok tutmaz. Burada en önemli şey susuz kalmamak. Bir iki gün önceden vücudu sulandırmaya başlamamız lazım.

Şimdikiler eski ramazan pidesi gibi değil ama küçük bir parça içine bol tereyağ sürerek tüketilebilir. Peynir de çok önemli. Tam yağlı peynir ve tam yağlı yoğurt da yenmeli. Bir avuç kadar kuru ceviz, fındık, fıstık da olabilir."

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